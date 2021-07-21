Битва за Сорочку: Жители деревни в Тверской области сражаются за свою реку

Плотина растёт, местные стучат во все инстанции. Фото: Предоставлено жителями деревни Устье

Неприятная история разворачивается в окрестностях деревни Устье Первомайского сельского поселения Конаковского района. Эта деревня находится примерно в 60 км от Твери. Ее жители (около 100 человек), а также приезжающие туда дачники обеспокоены тем, что некая коммерческая организация ведет работы по строительству плотины на местной речке Сорочке - притоке Сози.

Жители обратились в редакцию «КП»-Тверь» и рассказали подробности дикой по своему нахальству истории.

Техника появилась на реке в феврале. Фото: Предоставлено жителями деревни Устье

- Несколько лет назад участок у реки Сорочки был куплен некой коммерческой организацией, и, по информации, которая до нас, местных жителей, дошла, она там собралась делать платную рыбалку, - поделился с нами один из домовладельцев в деревне Устье Дмитрий Герасимов. - В общем, мы узнали, что там якобы в планах создать запруду для выращивания рыбы. В итоге в феврале этого года появилась тяжелая техника, рабочие при помощи нее открыли на реке лед и начали вычерпывать грунт экскаваторами, нарушая русло. Кучи до сих пор лежат на поле рядом. В конце июня, числа 29-го, точно не помню, вечером мы обнаружили, что практически посередине реки стоит КамАЗ. То есть уже на полреки насыпали что-то вроде дамбы.

В конце июня на реке начали активно насыпать плотину. Фото: Предоставлено жителями деревни Устье

Дмитрий Михайлович отметил, что местным жителям это, конечно, не понравилось.

- На следующий день мы начали снимать, что там творится, отправлять обращения в Конаковскую администрацию, в правительство Тверской области, в полицию. Составили коллективную жалобу от жителей в Тверскую природоохранную прокуратуру, а также в региональное Минприроды и областное отделение Росрыболовства. Приложили фотографии и видео. Дело в том, что действия собственника участка нарушают статьи Водного кодекса РФ, самовольно меняя природный ландшафт по сути.

Дмитрий Герасимов выяснил, что, согласно утвержденному Приказу Минприроды РФ от 18 декабря 2006 года № 288, данный участок реки относится к водным объектам, являющимся особо охраняемыми природными территориями федерального значения или представляющим собой часть этих территорий.

КАМАЗ на реке насыпает плотину. Фото: Предоставлено жителями деревни Устье

- 30 июня к нам приехала глава сельского поселения Валентина Катихина. Один из жителей ходил с ней разговаривать с представителем организации - собственника участка, - продолжил рассказ Дмитрий Михайлович. - Он заявил главе поселения, что действительно здесь они строят дамбу, перекрывая полностью реку, чтоб рыбу разводить. При этом заверил, что есть все документы на это дело.

На следующий день, 1 июля, на место прибыли представители Тверской природоохранной прокуратуры и Росрыболовства. Обращения жителей всё же возымели действие. А по слухам, дошли и до руководства области.

В итоге стройка дамбы в тот же день - 1 июля - была остановлена. Сотрудники ведомств опросили на месте работающих там специалистов.

Однако совсем работы не были прекращены: там начали вырубать потихоньку окрестный лес и строить забор вокруг участка.

- А в ночь с 20 на 21 июля вновь начали засыпать реку - мы утром увидели, что протяженность дамбы выросла, там до полного перекрытия осталось буквально 5-10 метров, - добавил Дмитрий Герасимов. - При этом в прибрежной зоне уже образовались завалы из битого кирпича, цементных блоков и другого строительного мусора. Мы вновь начали стучаться во все инстанции.

Такая картина открылась жителям утром 21 июля - плотину увеличили. Фото: Предоставлено жителями деревни Устье

«КП»-Тверь» узнала, что сейчас Тверская межрайонная прокуратура еще продолжает проверку по данному факту, результаты будут известны чуть позже. Если действия собственника участка будут признаны неправомочными, он будет принужден срыть дамбу.

Получить комментарии от администрации Конаковского района и сельского поселения на момент написания статьи не удалось.

«КП»-Тверь» продолжает следить за развитием этой неприятной для жителей деревни ситуации.