Парламент Тверской области перекроил бюджет и одобрил новые меры соцподдержки населения

На заседании. Фото: ЗСТО

Собравшись на заседание днём 22 июля, депутаты поддержали изменения в региональный бюджет и одобрили новые меры социальной поддержки населения.

Расходная часть областного бюджета будет увеличена более чем на 3,5 миллиарда рублей. Большую часть планируется направить на увеличение бюджета Дорожного фонда области: 2 миллиарда из федеральных поступлений пойдет на строительство Западного моста через Волгу в Твери. Более 261 миллионов рублей федеральных средств будет направлено на реконструкцию автодороги Чуприяновка - Старый Погост с пересечением в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой.

Свыше 279 миллионов дополнительно пойдет на организацию внедрения новой транспортной модели на территориях Ржевской, Кимрской, Зубцовской и Старицкой агломераций. Почти 156 миллионов рублей - на укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений здравоохранения. Почти 72 миллиона составят субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициатив (на реализацию 100 новых проектов в городах и районах области).

Планируется профинансировать строительство ряда спортивных объектов: более 41 миллиона рублей направят на создание физкультурно-оздоровительных центров открытого типа в Ржеве и Конаково, 142 миллиона - на плоскостные спортивные сооружения для школьных стадионов (в том числе 4-х школ в Твери). Что касается исполнения областного бюджета за прошлый год, то, доходы региональной казны по сравнению с 2019-м годом, выросли более чем на 12 миллиардов рублей. Соответственно, выше были и расходы. Обеспечено финансирование новых мер поддержки семей, многодетных родителей: на приобретение транспорта, предоставление школьной формы, поощрение многодетных отцов. Кроме того, дополнительные федеральные средства регион получил на организацию бесплатного питания учеников начальных классов, выплаты учителям за классное руководство. В 2020-м были продолжены закупки нового медицинского оборудования, капитальные ремонты больниц и поликлиник, детских садов и школ. Водились новые места в образовании, закупался транспорт для подвоза детей в школы. Реализовывались проекты в сфере культуры и спорта: оснащены 78 муниципальных ДК, открыт новый виртуальный концертный зал, оборудованы площадки ГТО. Также в регионе продолжается развитие сети МФЦ: в 2020 году открыты 4 филиала и 7 отремонтированы. В рамках Адресной инвестиционной программы введены объекты в ЖКХ, туризме, дорожном строительстве, образовании, здравоохранении и спорте, активизирована работа по сохранению культурного наследия Верхневолжья. В дорожной сфере внедрена новая модель пассажирских перевозок. В 2020 году автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли 52 миллиона пассажиров. Среди других ключевых проектов – расселение граждан из аварийного фонда, поддержка сельхозпроизводителей, промышленности и малого бизнеса, реализация проектов благоустройства в муниципалитетах и программы поддержки местных инициатив, празднование 75-летия Великой Победы.

- По доходам за последние годы мы сильно выросли. Но расходная часть бюджета требует больших усилий со стороны некоторых министерств, в частности минстроя, министерства по ЖКХ. Поэтому мы направили в Правительство Тверской области ряд рекомендаций и я надеюсь, что эти рекомендации будут внимательно рассмотрены-отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

На заседании депутаты в двух чтениях приняли поправки в статью 61 регионального закона «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке», инициированные губернатором Игорем Руденей. Внесённые в закон изменения увеличивают с 25 тысяч до 100 тысяч рублей размер единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом «Родительская слава». Также устанавливается выплата единовременного денежного поощрения в размере 75 тысяч рублей одному из родителей (усыновителей), награжденному медалью ордена «Родительская слава».

-Я бы выделил ещё то, что депутатами одобрен законопроект, который касается так называемого сбора валежника. У нас в Тверской области этот закон самый либеральный, длина валежника не регулируется. То есть не нужно, что называется, «бегать с рулеткой и отмерять три или пять метров». Для тех людей, которые топят свои дома дровами, это важно- подчеркнул Сергей Голубев

Ещё один принятый на заседании закон касается новой схемы работы с безнадзорными животными.

-По сути, речь о выделении серьезных средств из областного бюджета на грантовую поддержку общественных организаций, которые будут заниматься передержкой и содержанием безнадзорных животных. Что касается отлова и доставки бездомных животных в приюты, то этими вопросами будет заниматься Правительство Тверской области в лице Управления по делам ветеринарии-пояснил Сергей Голубев.

На заседании депутатам был представлен отчёт сенатора РФ Андрея Епишина. В документе отражена деятельность сенатора в Совете Федерации, работа в комитете по бюджету и финансовым рынкам, а также в составе трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, участие в консультативных органах при Совете Федерации, международная и межпарламентская деятельность.