Надо активизироваться: В Тверской области ускорят реализацию задуманного по нацпроекту «Образование»

В большом зале областного правительства вновь рассматривался вопрос реализации нацпроекта. Фото: ПТО

«Необходимо активизировать работу», «надо очень сильно напрячься»: так можно сформулировать основные посылы от губернатора Игоря Руденя во время обсуждения основного вопроса очередного заседания областного правительства 20 июля. Он был посвящен ходу реализации в этом году планов национального проекта «Образование» в Верхневолжье.

Глава региона сразу напомнил, что Президентом РФ поставлена задача до 2030 года сделать общее образования в стране одним из лучших в мире.

- При этом поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся, - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор был предельно серьёзен и сосредосточен. Фото: ПТО

Перейдем к конкретике. С 2020 по 2024 год на реализацию в регионе нацпроекта «Образование» предусмотрено свыше 3,8 млрд рублей. Из них только на строительство двух школ в 2021-2022 годах запланировано 1,74 млрд. рублей.

На какие же региональные проекты разбит нацпроект у нас?

Это «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «»Патриотическое воспитание».

Один из самых масштабных по привлечению средств и усилий - «Современная школа». По этому проекту уже в 2018-м в Твери создан детский технопарк «Кванториум», а в 2020-м - его мобильная мини-версия (оснащенный микроавтобус) для поездок в районы.

Также идет обновление материально-технической базы девяти коррекционных школ.

А в малых городах и сельских школах Верхневолжья должны открыть 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 30 уже создано в 2020-м, в этом ожидается открытие еще 90.

И, наконец, в рамках этого же проекта будет создано более 2,5 тыс. новых учебных мест благодаря введению в эксплуатацию трех новых школ и проведению капремонтов в 12 учреждениях.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» предполагает выявление способностей и талантов у детей и молодежи при помощи допобразования. Им уже охвачено свыше 75% учащихся в регионе (свыше 81 000 школьников) .

В рамках этого проекта за два года в 11 школах проведен ремонт спортзалов, закуплен спортинвентарь. Также с 2020-го создано более 7,6 тыс. дополнительных мест в кружках и секциях по естественнонаучному, художественному, техническому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому и краеведческому направлениям.

В Вышневолоцком городском округе будет создан региональный центр поддержки и развития талантов у детей и молодежи.

В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты «IT-кубы» – более 6000 ребят смогут пройти обучение по системному администрированию, программированию на Python и Java, сфере виртуальной реальности и т.д. Первый центр был создан в Удомле в 2020 году, занятия там посетили уже более 2 тысяч детей.

Региональный проект «Социальная активность» направлен на поддержку и развитие добровольческих движений. В 2020 году по проекту было обучено порядка 350 волонтеров, в 2021-м запланировано открытие первого регионального ресурсного центра добровольчества.

Очень актуален проект «Цифровая образовательная среда». По нему в регионе за четыре года года с 2020-го новым компьютерным оборудованием должны обеспечить 409 школ. Цена вопроса - свыше 714 млн рублей.

По этому же проекту в 2020-м 107 школ обеспечены высокоскоростным интернетом, в этом в планах - 98 школ.

Губернатор, обращаясь к чиновникам из профильных ведомств, строго поручил ускорить заключение контрактов и проведение всех запланированных по нацпроекту работ.

- Все должно быть сделано до 1 сентября, - подчеркнул Игорь Руденя. - Необходимо очень сильно напрячься.