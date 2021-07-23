Летние радости и странности: в лесах под Тверью поспела голубика, а вдоль дорог ползают черви-единороги

Вот такой червь-единорог и прекрасная голубика. Фото: vk.com/Николай Романенко; vk.com/tver_podslushano

В лесах под Тверью поспела голубика, а вдоль дорог ползают черви-единороги. Необычными фото делятся жители Твери у себя на страницах в соцсетях и постят в крупные тверские паблики. Ковид - на курорты ехать боязно, дома интересностей, которые не грех и интернет-общественности показать, предостаточно.

Так тверской общественник Николай Романенко, опубликовал фото ведерка только что собственноручно собранной им голубики. И подписал, что в этом году полезной ягоды гораздо больше и поспела она из-за жары гораздо раньше. Обычно эта ягода поспевает в конце августа, а сейчас на месяц раньше - все кусты усыпаны.

Не менее интересны фото огромного червяка-единорога, сфотографированного пользователями сети в придорожной листве.

«Вдоль тверских дорог... понятия не имею, кто это, но выглядит эффектно», - подписала фото червя с голубым рогом автор поста в паблике «Подслушано Тверь и Тверская область».

Кто это? В комментариях сразу подсказали - бражник, крупная ночная бабочка. Мнения разделились: одни считают, что это бражник глазчатый, а другие, что это бражник липовый. Ведь у глазчатого гусеница зелёная совсем.

Есть в комментариях и страшные рассказы: так одна из пользовательниц рассказала, что попыталась сжечь подобного червяка, облив бензином, но тот горел плохо и в конце концов горящий бросился бежать.

Пришлось его лопатой рубить, а он оказался полным крови. В общем, хорор!

А какие летние радости и странности попадают в объектив камеры вашего смартфона?

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