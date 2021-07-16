«Он влюблял в этот город всех нас»: Памятник Андрею Дементьеву открыли в Твери в День рождения поэта

Бронзовый Андрей Дементьев смотрит на Волгу, чьи просторы так любил. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Здесь влюбился я в Волгу навеки,

И отсюда мой начался род,

Где стихи, словно добрые вехи,

Помечали дорогу в восход...»

Эти стихи Андрея Дементьева выбиты на постаменте его памятника, который открыли в Твери жарким вечером 16 июля – в День рождения поэта.

Четырёхметровая скульптура установлена на набережной Степана Разина, в месте её пересечения с улицей Андрея Дементьева. Бронзовый поэт молод. К чести скульптора Андрея Ковальчука скажем, что Дементьев, пожалуй, весьма похож на себя. Не приукрашен излишне, не рафинирован. Выражение лица его радостное и лиричное одновременно. Он смотрит на Волгу, чьи просторы очень любил, улыбается. Пиджак снят и удальски закинут за спину.

Четырёхметровая скульптура установлена на набережной Степана Разина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Строки из дементьевских стихов высечены не только на постаменте. По правую руку поэта установлены три больших гранитных камня. На них выбито четыре стихотворения, их выбирала вдова поэта Анна Пугач-Дементьева. Рассказала, что выбор был не лёгок. Она долго беседовала с друзьями мужа и многими другими людьми. Спрашивала, какие его стихи самые пронзительные.

Таковыми оказались «Никогда ни о чём не жалей», «Пока мы боль чужую чувствуем», «А я без Волги просто не могу» и, конечно, «Я хочу, чтоб жили лебеди».

Четыре стихотворения выбиты на граните по правую руку скульптуры поэта. Фото: Виктория ТУШКОВА

На церемонии открытия памятника Анна Пугач очень волновалась, даже голос дрожал. Оно и понятно – видеть фигуру мужа, отлитую в бронзе, – это гораздо более личное и глубокое, чем любые праздники и фестивали его имени.

- Мне сложно говорить. Для меня очень важный день в жизни… Конечно, сложно представить Андрея в бронзе, в памятнике… - сказала Анна Давыдовна. – Я очень благодарна скульптору Андрею Ивановичу Ковальчуку. Выдержать мой характер мог только муж, Андрей Дмитриевич. И вот ещё один Андрей выдержал. У нас с ним было очень много споров, метаний. Но всё получилось! Это было так приятно – когда мы устанавливали памятник, обычные люди подходили, помогали, советовали… Вы знаете, сегодня утром… Может это слишком сокровенное… Но мне приснился впервые за три года Андрей.

Вдова Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева растроганно благодарила гостей церемонии и всех тверичан за любовь к поэту. Фото: Виктория ТУШКОВА

Приветствие в честь открытия памятника Андрею Дементьеву в Твери прислал Президент России Владимир Путин.

«Многогранное творчество Андрея Дементьева навсегда вошло в отечественную литературу, стало частью нашего культурного достояния. В его стихах отражается целая историческая эпоха. Они воспевают дружбу, материнскую любовь, душевную щедрость, те ценности, которые служат нам надёжной нравственной опорой.

Отмечу, что Андрей Дмитриевич всю жизнь оставался искренне преданным тверской земле, радел о сбережении её богатых традиций, помогал талантливой молодёжи получить профессиональное, читательское признание. Мы сохраним добрую память об Андрее Дмитриевиче Дементьеве – нашем выдающемся современнике», - говорится в приветствии от имени Президента.

На открытие памятника приехали друзья Андрея Дементьева – дикторы Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк и Анна Шатилова, певцы Лев Лещенко и Марк Тишман, политик Сергей Степашин. Лещенко спел песню на стихи Дементьева «Отчий дом». Вспоминали, каким был поэт, кому помог, что сделал для своей малой родины – Твери.

Вели церемонию (слева направо) актёр Тверского театра драмы Тарас Кузьмин, телеведущие Ангелина Вовк и Анна Шатилова и певец Марк Тишман. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Он влюблял в этот город всех нас, всех своих друзей, - признался Марк Тишман. - Только на моей памяти благодаря ему здесь были Евтушенко, Вознесенский, Кобзон, Терешкова, Церетели… Хочется, чтобы люди того поколения, которое уже не застало Андрея Дмитриевича, видя его здесь на берегу Волги, задавались вопросом – кто это и что это.

Автор памятника Андрую Дементьеву - знаменитый российский скульптор Андрей Ковальчук. Фото: Виктория ТУШКОВА

Теперь памятник Андрею Дементьеву и строки его стихотворений, увековеченные в камне, будут встречать горожан и туристов, прогуливающихся по одному из самых красивых мест города – набережной Степана Разина. Остаётся надеяться, что памятник, как и творческое наследие тверского поэта, останутся в сохранности.