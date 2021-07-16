Первые признаки коронавируса у вакцинированных: разъяснил врач из Твери

Отличия в симптомах болезни у вакцинированных и не привитых людей есть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый день в Тверской области прививку от коронавируса делают несколько тысяч человек. Они, безусловно, молодцы: заботятся о своём здоровье и вносят личный вклад в дело борьбы с пандемией. Но привитый человек может перенести болезнь в более лёгкой форме, это не секрет. А болеешь - значит заразен. Как же распознать коронавирус тем, кто сделал прививку?

Очень кстати подоспели громкие заявления британских учёных. Они сообщили: прошедший вакцинацию человек, заболев коронавирусом, будет чихать. По данным британцев, этот симптом характерен именно для привитых пациентов.

Однако определённо сказать, что чихание равно коронавирус, конечно нельзя. Если только рассматривать чихание как один из симптомов, свойственных некоторым ОРВИ.

- Могу сказать, что у привитых людей специфической симптоматики нет. Болезнь начинается подостро, то есть симптомы нарастают плавно, как при обычном ОРВИ, - рассказал «КП»-Тверь» главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский. - Это может быть нерезкий подъём температуры, слабость, иногда головная боль и ломота. Вообще, говорить о симптомах пока довольно сложно. Ведь доля вакцинированных людей, которые заразились коронавирусом, очень мала. В Тверской области заболели менее 1% людей, получивших прививку. По России - около 2,5%.

Доктор также отмечает, что имеет значение, какой штамм поразил пациента. Новые мутации, например индийский дельта-штамм, более патогенны. Симптомы тоже могут отличаться:

- В сравнении с уханьским вирусом в случае новых штаммов снижается проявление потери обоняния и вкуса. Зато возрастают признаки интоксикации. Это высокая температура, тошнота и рвота, возможен жидкий стул.

Александр Раздорский ещё раз подчёркивает: вакцинированные люди могут переболеть бессимптомно или побороть коронавирус словно обычную простуду. А у людей, не получивших прививку, первые симптомы, скорее всего, перетекут в развитие пневмонии.

Но даже при бессимптомном течении болезни вирус какое-то время сохраняется на слизистых носа и горла. И такой человек может заразить окружающих. А значит, маски носить по-прежнему нужно. Будьте здоровы!