Благоустройство сквера в Затверечье

Депутат Илья Холодов в помощи местным жителям не отказал. Фото: ТГД

Сквер на улице Академика Туполева рядом с проходной Тверского комбината строительных материалов еще в советские времена был любимым местом прогулок, рассказала нам местная жительница Ольга Ермакова.

Но со временем территория пришла в запустение, пропали лавочки и урны, а завод благоустройством прилегающей территории уже не стал заниматься в силу экономических причин.

Жители обратились за помощью к депутату Тверской городской Думы Илье Холодову, который в помощи не отказал. В прошедший вторник был проведены первые работы по уборке мусора и упавших деревьев с помощью волонтеров.

- Далее хотелось бы, конечно, привлечь экологов и ландшафтных дизайнеров, которые бы помогли привести деревья и кустарники в надлежащий вид. Затем уже необходимо установить здесь лавочки и урны, сделать освещение. В дальнейшем, при условии поддержки со стороны жителей планируется установить здесь детский или спортивный комплекс, - поделился планами благоустройства депутат Тверской городской Думы Илья Холодов.