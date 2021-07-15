Как переболевшим коронавирусом пройти расширенную диспансеризацию в Тверской области

Обследования должны помочь бывшим пациентам ковидных госпиталей избежать тяжёлых последствий коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Тверской области на углублённую диспансеризацию жителей, переболевших коронавирусом, направлено 37,4 млн рублей из средств федеральной казны. Программа углублённой диспансеризации стартовала в стране 1 июля. И, по сообщению областного правительства, наш регион полностью готов к её реализации.

Напомним, программа расширенной диспансеризации для людей, переболевших коронавирусом, запущена по инициативе Президента РФ. Обследования должны помочь бывшим пациентам ковидных госпиталей избежать тяжёлых последствий коронавируса. Программа регламентирована Постановлением Правительства РФ № 927 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Тверским фондом обязательного медицинского страхования сформированы списки жителей региона, которые пройдут это обследование. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс болезнь в тяжёлой и средней форме или имеет серьёзные хронические болезни.

Кому положена углублённая диспансеризация

Чтобы получить возможность пройти расширенную диспансеризацию, необходимо:

- быть совершеннолетним;

- иметь подтверждённый диагноз «COVID-19» (подчёркиваем, не самостоятельно сделанный анализ на антитела, а зафиксированный медучреждением диагноз);

- выздороветь от коронавируса к моменту прохождения диспансеризации.

Как записаться на углублённую диспансеризацию

Людям, отнесённым к категории наиболее нуждающихся в углублённой диспансеризации, придёт уведомление. Если вы зарегистрированы на сайте «Госуслуги», вы получите его там. Другим могут позвонить из поликлиники, прислать СМС или письмо на электронную почту.

Если вы не получите уведомление, записаться можно следующим образом:

1. На портале «Госуслуги». На главной странице сайта кликните по кнопке «Услуги», выберите в категориях услуг «Здоровье» и перейдите по ссылке «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации».

2. Обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления, то есть в свою поликлинику.

Как будет проходить углублённая диспансеризация

Она предполагает два этапа. Процедуры первого этапа:

- Осмотр у терапевта.

- Измерение сатурации крови - в покое и после небольшой физической нагрузки.

- Спирометрия или спирография - измерение показателей дыхательной функции.

- Общий клинический анализ крови.

- Биохимия крови (анализ на холестерин, лактодигидрогеназу, креатинин и т. д.)

- Анализ крови на уровень D-димеров в крови. Этот анализ показывает, насколько велик риск тромбоза и других заболеваний, связанных с повышенной свёртываемостью крови.

- Флюорография.

Если на первом этапе будут выявлены проблемы, пациента пригласят на одно или несколько исследований второго этапа (по необходимости). Это:

- УЗИ сердца.

- Компьютерная томография лёгких.

- УЗИ вен на ногах.

Куда звонить если ваши права нарушены

Если вы считаете, что вам неправомерно отказали в прохождении углублённой диспансеризации, обращайтесь в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС или в Тверской фонд обязательного медицинского страхования. Его телефоны: (4822) 35-79-08, 35-74-53; 8-800-100-88-62 (контакт-центр).