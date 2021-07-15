Досуг в Твери с 15 по 21 июля: Джаз в Калинине, «Oma Randa» в Козлово и праздник в городе

В городе в разгаре лето и есть выбор, как приятно и культурно отдохнуть. Фото: туристический портал тверской области

В городе в разгаре лето и есть варианты для культурного отдыха. Однако не стоит забывать, что коронавирусная статистика бьет рекорды. Не пренебрегайте элементарными мерами профилактики, даже если вы вакцинировались.

ЭКСКУРСИИ

Музыкальный город

17 июля в 16:00 Тверской центр современного искусства приглашает на экскурсию «Калинин слушал джаз». Ее проведет Светлана Маркина, журналист и экскурсовод.

Как напоминают организаторы, в советское время Калинин был одной из джазовых столиц СССР. Он стал четвёртым городом, где провели фестиваль этой «несоветской» музыки, после Москвы, Ленинграда и Таллина.

Светлана Маркина перенесет участников экскурсии на прогулку по советскому городу 1967 года. Она расскажет, где калининцы покупали пластинки, где слушали музыку и танцевали буги-вуги и откуда такое сильное увлечение джазом.

Записаться на экскурсию можно на сайте центра.

Стоимость: 350 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ

Едем в Козлово!

17 июля на Спировской земле вновь состоится фестиваль карельской культуры «Oma Randa». Сбор, как обычно, назначен в живописном селе Козлово.

Организаторы подготовили замечательную оригинальную программу. Хотите погрузиться в самобытный мир этники северного народа, тогда вперед. Хороший отдых на свежем воздухе обеспечен.

В программе: театрализованная программа, летние карельские игры, специфические мастер-классы и выставки, инсталляция «Карельская тропа», детский парк с аниматорами, экскурсия в Дом-музей карельского быта, выступления творческих коллективов, песни и пляски, «Прямой мост» - онлайн-концерт финно-угорских ансамблей, рок-фестиваль, большой хоровод и фейерверк.

Также будут угощения, в том числе карельскими пирогами и другими блюдами.

Начало в 12:00.

Справки по телефону +7(48276)2-10-79.

ПРАЗДНИК

С любовью к городу

18 июля состоится один из самых любимых и популярных праздников тверичан - День города. Большую программу к нему готовит Тверской городской музейно-выставочный центр. Она пройдет на двух площадках: - в самом музейно-выставочном центре (ул. Советская, 54); - в сквере-перголе (пересечение наб. Степана Разина и ул. Трехсвятской).

Первая программа «Городские зарисовки» в музейно-выставочном центре:

12:00 - 20:00 - свободный вход на выставки:

- выставка молодых художников Твери и Тверской области «Восемнадцать - тридцать пять», на которой представлены работы современной творческой молодежи (большой выставочный зал); - «Мой взгляд…», персональная выставка Н.Н. Илюшина представляет сочетание живописных и графических работ (малый выставочный зал); - «Город над Волгой», фотовыставка (лекционно-выставочный зал).

12:00 - 14:00 - пленэрный мастер-класс с молодыми художниками Твери - участниками выставки «Восемнадцать - тридцать пять» на террасе ТГМВЦ.

Программа «С любовью к городу» в сквере-перголе:

12:00 - 20:00 - экспресс-выставка народного художника России, члена Союза художников России Людмилы Юга «Святой Благоверный князь Михаил Ярославич Тверской»;

14:00 - 16:00 - мастер-класс для детей в смешанной технике «Символ города»;

16:00 - творческая встреча с народным художником России, членом Союза художников России Людмилой Георгиевной Юга;

- 18:00 - 19:00 - мастер-класс для детей в смешанной технике.

Экскурсии:

В 13:00 и 18:00 - по историческому центру города Твери.

В 15:00 и 19:00 - «По Миллионной», от площади Ленина до Путевого дворца.

Всё бесплатно.

Еще раз напоминаем: не забывайте о мерах предосторожности - идет третья волна коронавируса.