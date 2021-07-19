Как обезопасить свои сбережения и сделать так, чтобы они работали?

Группа компаний «EL-Commerce»

При вопросе «куда и как размещать деньги» - самым важным условием для человека (особенно старшего возраста) является безопасность и надежность.

В то же время, учитывая инфляцию, мировую нестабильность рынков и всевозможные экономические форс-мажоры, хранить деньги под подушкой — не самый разумный вариант.

Совет первый: финансовая грамотность и внимательность

Сегодня, к сожалению, очень распространены телефонное мошенничество и так называемая «информационная манипуляция».

Совет №1

Как не стать жертвой телефонного мошенничества в финансовой сфере: три простых правила.

Первое — важно помнить, что Ваша финансовая организация никогда не будет пытаться получить от Вас какую-либо конфиденциальную информацию по телефону. Второе — Ваша финансовая организация никогда не будет запрашивать данные карт и не попросит совершать переводы денежных средств со счета на счет. Третье — отдел безопасности никогда не будет пытаться разрешить вопрос по телефону.

Как не стать жертвой «информационной манипуляции» в финансовой сфере: три простых правила.

Первое — только мошенники обещают сверхдоходность. Второе — лучше синица в руках, чем журавль в небе: если вы уже много лет сотрудничаете с проверенной финансовой организацией и Вас все устраивает — не стоит переходить в новую из-за «красивых глазок и названия». Третье — при выборе финансовой или инвестиционной компании обращайте внимание на репутацию и историю финансовой организации (независимо от того, работаете ли Вы с банком, или кооперативом).

Для справки: группа компаний «EL-Commerce» с 2014 года лет лидер в секторе небанковских финансовых услуг на рынке Твери, клиентская база — тысячи человек по всему региону.

Совет второй: инвестируйте правильно!

Одно из «золотых» правил при размещении сбережений и инвестировании — использовать только «свободные средства». Ни в коем случае не надо идти «All in». Инвестиции — это не покер, инвестиции — это сложный, трудоемкий и непростой процесс, требующий определенных знаний, подхода и склада ума.

Совет №2

Сегодня в сети интернет очень часто можно найти информацию о так называемом «трейдинге» и «биржевых инвестициях», с обещаниями высокой доходности, предсказаниями курсов ценных бумаг и гарантиями безопасности любых сделок. 99% такой информации — мошенничество. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Если Вы не являетесь профессиональным инвестором, то наилучший способ работы с инвестициями — работа через профессиональных посредников, таких как «EL-Commerce group».

При таком подходе Ваши сбережения будут не только приносить стабильный доход, но и будут полностью застрахованы.

Совет третий: сберегательные программы

Бывают двух типов: первый — банковские вклады, второй — сберегательные программы в кооперативах.

Совет №3

Вклады в банках принято считать максимально безопасными. С одной стороны — это так, но с другой — процент по вкладам в банках даже не перекрывает инфляцию. Получается, что не так уж и безопасно. Условный миллион рублей может пролежать в банке год, но за эти 12 месяцев инфляция может оказаться такой, что «на выходе» цена этого миллиона будет меньше, чем год назад. Но зато все под гарантии государства.

Сбережения в кооперативах в данной ситуации гораздо более привлекательны, так как процентная ставка значительно выше, чем в банках. В данном случае за те же условные 12 месяцев тот же условный миллион рублей «на выходе» сохранит свою ценность, так как проценты не только перекроют инфляцию, но и принесут реальную прибыль.

Что касается надежности и безопасности — тут достаточно простой математики и чуть-чуть внимательности: если процентная ставка в кооперативе более чем в два раза превышает ключевую ставку ЦБ РФ на сегодняшний день — такой кооператив явно не надежный.

Пример: ключевая ставка ЦБ РФ на 01.07.2021 составляет 5,5% годовых, а процентная ставка по программе «Настроение» в КПК «EL-Commerce» составляет 11%.

Такая программа является и выгодной, и надежной, и полностью соответствует требованиям ЦБ РФ, а кооператив «EL-Commerce» на рынке финансовых услуг уже более семи лет.

Значит надежно, значит с гарантиями, значит можно доверять.

Совет четвертый: инвестиции

При работе с инвестициями стоит помнить главное правило инвестора – чем выше доходность, тем выше риски. Если вам предлагают большую прибыль и минимальные риски – скорее всего перед вами мошенники.

Совет №4

Тут, в общем-то, ситуация очень схожа с кооперативами, только опорной точкой является не ключевая ставка ЦБ РФ, а так называемый «потолок процентов». На сегодняшний день — это 13-14%. Все, что выше — должно вызывать как минимум подозрение, так как в данный момент просто не существует механизмов, которые реально могут обеспечивать годовую доходность свыше 14%.

Наиболее оптимальным и безопасным подходом к инвестициям принято считать «Защитные структурные продукты», так как при таком подходе к инвестициям Вы доверяете свои сбережения профессионалам. Профессионалы работают, а Вы получаете стабильный пассивный доход.

По такому принципу построена работа, например, инвестиционного кооператива (ПИК) «EL-Commerce»: клиент прекрасно знает как и во что инвестирует его средства компания, но в то же время не углубляется в изучение рынка, финансовых инструментов и, разумеется, в бумажную работу. А еще все инвестиции застрахованы, так что варианта «прогореть» - попросту нет.

На сегодняшний день наиболее интересны, прибыльны и стабильны инвестиции в строительство (именно в строительство, а не в недвижимость) и в IT-сферу.

Совет пятый: не поддаваться эмоциям

Иногда может сложиться мнение, что рынок «трясет»: у банков отзывают лицензии, неблагонадежные кооперативы закрываются, криптовалюта падает в цене, а рубль теряет последние позиции. В такой ситуации важен «холодный ум» и спокойный анализ.

Совет №5

Если компания, с которой Вы работаете уже на протяжение нескольких лет продолжает выполнять свои обязательства, то Вам точно не стоит в срочном порядке закрывать вклады (теряя тем самым проценты) и прятать все под подушку. А еще не стоит бежать от одной организации к другой.

Репутация и история финансовой организации — самый важный фактор. Группа компаний «EL-Commerce» была основана в Твери, работает для жителей Твери и Тверской области. Группа компаний «EL-Commerce» - это более семи лет успешной работы в сфере инвестиций. Группа компаний «EL-Commerce» - это качественные финансовые продукты, профессиональная аналитика и высококвалифицированный штат сотрудников.

Группа компаний «EL-Commerce» - это Ваш надежный финансовый партнер.