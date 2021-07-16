Зубцовский район: успешная реализация ППМИ и открытие нового производства

На встрече с жителями. Фото:ЗСТО

Деревня Ульяново, первый пункт рабочей поездки. Здесь в этом году приоритетным было приведение в порядок дорог. Результат есть, причем, весьма достойный. В частности, в рамках региональной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» отремонтирована часть автодороги по улице Школьная. На эти цели было выделено свыше 4 миллионов рублей. Ещё один участок, по улице Молодёжная, обошёлся почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. Он отремонтирован по программе поддержки местных инициатив. По словам главы Зубцовского района Елены Николаевой, Ульяновское сельское поселение - лидер по участию во всех программах, но особенно, в ППМИ. За семь лет здесь реализовано 14 проектов.

- Ремонтировали водопроводы, уличное освещение, приводили в порядок пожарный водоём и, конечно, улично-дорожную сеть в деревне Ульяново, - поясняет Елена Николаева.

Есть очень важный момент. Одно из условий участия в программе поддержки местных инициатив - какую-то часть средств должны вложить жители. Здесь ульяновцы показали себя с самой лучшей стороны.

- Если говорить о ремонте дорог, люди участвуют в программе с удовольствием. Они видят, что мы весной проголосовали, а к сентябрю уже готова дорога. И вот так мы постепенно, частями заасфальтировали четыре километра дороги по Ульянову, - говорит глава Ульяновского сельского поселения Галина Кашеварова.

По традиции прошла и встреча с жителями. Ульяновцы оказались народом активным, вопросов задавали много. В частности, поднималась тема корректировки автобусного маршрута. Еще один вопрос, который волнует людей - ремонт дороги между поселениями. Её состояние, мягко говоря, не очень хорошее.

- Эта дорога важна не только для жителей Ульяновского поселения, но и для многих других. Здесь проходит маршрут школьного автобуса, рейсовых автобусов. Мы, депутаты, поняли нашу задачу и будем стараться делать всё, что в наших силах, для помощи в её решении, - прокомментировал итоги встречи депутат Законодательного Собрания Тверской области Константин Антонов.

Ещё одна особенность - на протяжении всего разговора ульяновцы практически не жаловались. Люди задавали вопросы и делились планами. Среди них - участие во всех возможных программах, три из которых - ППМИ.

- Это очень важно, что поселение, которое находится не в центре Зубцовского района, благодаря активности жителей, так хорошо выступает на областном уровне. Плюс к этому, сюда пришёл крупный инвестор, и на карте муниципалитета появилась новая точка развития, - считает Сергей Голубев. Что касается планов, то главное - опять дороги. Но уже в другой деревне - Старые Горки. В Ульяново не асфальтированных дорог не осталось.

Следующий пункт рабочей поездки - индустриальный парк у деревни Корчмидово, рядом с трассой М-9. Сергей Голубев вместе с заместителем председателя Правительства Тверской области региональным министром экономического развития Иваном Егоровым принял участие в запуске завода российско-итальянской компании «Artishock” “Pietria Bianka”, или «Белый камень». Предприятие ориентировано на обработку любых видов мрамора, травертина и известняка. При двухсменном графике работы оно способно производить до 1000 кв. м. в слэбах в сутки. Создание завода повлекло за собой появление более 50 рабочих мест для специалистов в сфере камнеобработки и инженеров-наладчиков роботизированных линий. Объём заказов настолько велик, что сейчас предприятие работает почти круглосуточно.

- То, что предприятие создано в Зубцовском районе - очень важно. В перспективе мы надеемся, что будет использован в производстве и местный камень. Конечно, самое главное для нас сейчас - это рабочие места и НДФЛ, который пойдёт в муниципальное образование, в бюджет области. В Тверской области есть хорошие возможности для размещения таких современных, высокотехнологичных производств. Спасибо, что группа компаний «Artishock” этим воспользовалась, - отметил Сергей Голубев.

Сергей Голубев вместе с заместителем председателя Правительства Тверской области региональным министром экономического развития Иваном Егоровым принял участие в запуске завода российско-итальянской компании «Artishock” “Pietria Bianka”. Фото: ЗСТО

Непосредственно в Зубцове прошла встреча с депутатами и общественностью. На ней были подведены итоги совместной работы за пять лет. Разговор шёл и о текущих вопросах. В частности, обсудили старт транспортной реформы в районе и вопросы здравоохранения - прежде всего, в части необходимости массовой вакцинации.