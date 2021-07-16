Коронавирус в Твери, последние новости на 16 июля 2021: запрета на плановые операции в больницах региона не будет и смерть детского хирурга

Елена Анохова провела в больнице 12 000 операций Фото: dokb-tver.ru

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 49 420 случаев заражения COVID-19 (+262 за сутки).

Выздоровели 42 836 житель региона (+ 86 за сутки).

Умерли 1265 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 630 (+140) случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3731 (+11),

Ржев - 2585 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2439 (+12),

Калининский район - 2102 (+13).

Много случаев в Кимрах (1851, +3) с начала пандемии) и Торжке (1828; +3) .

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 256 581 человек, за последние сутки –5 921 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В Тверской области увеличено время работы пунктов вакцинации. Прививочные кабинеты и выездные вакцинальные бригады теперь работают ежедневно - по будням с 08.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 08.00 до 20.00. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 15 июля.

Также во время прямого эфира жительница Твери озвучила вопрос о госпитализации пациентов без вакцинации для оказания экстренной или плановой медицинской помощи.

- В тверском регионе нет никаких ограничений на плановые и неплановые операции, тем более по онкологии, вне зависимости от того, привит человек или нет, - заверил губернатор.

Печальная новость:

13 июля 2021 года ушла из жизни член ассоциации детских хирургов России, врач - детский хирург высшей категории отделения гнойной хирургии Елена Леонардовна Алехова. В ДОКБ она отработала почти 36 лет. Некролог опубликован на сайте медучреждения.

Елена Леонардовна закончила Калининский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1979 году с отличием, проходила интернатуру на базе хирургического отделения Новомосковской городской больницы №1 Тульской области. Там же работала хирургом.

С сентября 1981 года работала врачом хирургом в поликлинике №3 ОМСЧ №1 г.Калинина. Проходила клиническую ординатуру на кафедре общей хирургии Калининского государственного медицинского института. С сентября 1985 года работала врачом - детским хирургом отделения гнойной хирургии. За время работы в больнице она провела более 12 000 операций.

Графика: ПТО

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