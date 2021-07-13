Коронавирус в Твери, последние новости на 13 июля 2021: пункты вакцинации будут работать в усиленном режиме

Пункты вакцинации в Тверской области продлевают свою ежедневную работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 48 651 случаев заражения COVID-19 (+255 за сутки).

Выздоровели 42 500 жителей региона (+ 57 за сутки).

Умерли 1249 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 296 (+98) случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3676 (+8),

Ржев - 2547 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 2423 (+4),

Калининский район - 2062 (+20).

Много случаев в Кимрах (1823, 0) с начала пандемии) и Торжке (1810; 0).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 237 612 человек, за последние сутки – 1 452 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В Тверской области пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут работать в усиленном режиме. Такое решение принял, собравшись накануне, региональный оперштаб.

По просьбам жителей региона пункты вакцинации должны работать более продолжительное время, до 21:00, по пятницам и понедельникам. Статистика показывает, что именно в эти дни наблюдается наибольшее число желающих сделать прививку. Поручение обеспечить усиленную работу пунктов по понедельникам и пятницам дано Министерству здравоохранения Тверской области.

В течение ближайших пяти дней планируется поставка еще 9 150 доз вакцины.

Графика: ПТО

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