Коронавирус в Твери, последние новости на 14 июля 2021: как 99-летняя бабушка победила ковид и почему в Твери нельзя купаться

Пенсионерка выздоравливает после коронавируса, а прохладная вода карьеров по-прежнему манит отдыхающих. Фото: ТИА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 48 905 случаев заражения COVID-19 (+254 за сутки).

Выздоровели 42 561 житель региона (+ 61 за сутки).

Умерли 1254 человека (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 396 (+100) случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3695 (+19),

Ржев - 2566 (+19),

Вышневолоцкий городской округ - 2423 (0),

Калининский район - 2074 (+12).

Много случаев в Кимрах (1828, +5) с начала пандемии) и Торжке (1823; +13).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения. Прививку сделали 243 288 человек, за последние сутки – 5 676 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Труженица тыла и вдова участника Великой Отечественной войны 99-летняя Татьяна Александровна Моисеева, жительница деревни Азарниково Калининского района Тверской области, успешно победила коронавирус.

Как сообщает новостной портал ТИА, Татьяну Моисееву госпитализировали с ковидом в тверскую горбольницу № 6. Под присмотром медиков особенная пациентка справилась с инфекцией успешно. Болела не долго, но домой не выписывалась, пока не получила отрицательный тест на COVID-19 - боялась заразить родных.

Кстати, Татьяна Александровна была одной из первых, кто получил прививку от коронавируса на дому. Вакцинировалась она минувшей весной. Прививку ей сделали медики Калининской ЦРКБ.

Как известно, прививка не может дать 100-процентной гарантии не заразиться коронавирусом, вакцина помогает перенести болезнь в лёгкой форме. Эти утверждения подтвердила история 99-летней жительницы Тверской области.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области провело лабораторное исследование проб воды в местах отдыха горожан. Результаты опубликованы 13 июля на официальном сайте ведомства.

Пробы были отобраны в июле 2021 года в реке Волге на набережной Афанасия Никитина, Тьмаке в поселке Первомайский, Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста, а также из карьера в деревне Константиновка. Результат неутешителен: ни в одном водоеме, даже в Константиновском карьере, вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Отметим, еще месяц назад вода в карьере, в отличие от местных рек, была чистой и пригодной для купания.

Теперь же Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Твери .

Графика: ПТО

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