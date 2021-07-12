МИД уличил сотрудника посольства США в краже указателя на ж/д станции в Тверской области

Человек с фотоаппаратом прихватил с собой железнодорожный указатель в Осташкове. Видимо, очень приглянулся ему артефакт. Только вот не простой это оказался хулиган, а сотрудник американского посольства. Фото: скрин видео ntv.ru

12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила у себя в Telegram историю с оттенком международного скандала. И связана эта история с Тверской областью. Вы скажите, где МИД и дела заграничные, а где Тверская область... А, оказывается, все очень близко.

История такова: некий работник посольства США в РФ, по словам Захаровой, отломал и украл на станции «Осташков» в Тверской области «флюгарку» - устройство для ручного перевода стрелки на железной дороге.

Мария Захарова колко сравнила этот курьезный инцидент с рассказом Чехова «Злоумышленник», где один безграмотный мужик откручивал гайки (на грузила для удочки) на рельсах…

Мария Захарова. Фото: Instagram/mzakharovamid/скриншот

У классика русской литературы действия мужика могли привести к аварии с поездом и кровавой трагедии.

По мнению Захаровой, представитель американского посольства также подверг жизни и здоровье пассажиров поездов.

«Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия», - пояснила она в своем микроблоге.

Случай этот произошёл не вчера, а по весне. И личность злоумышленника полицейские установили, отсмотрев записи с камер слежения.

«Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета. В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки», - привела факты вины американца Захарова.

И что вы думаете? Наказали американца этого? Нет! Избежал он расплаты за свою странную кражу - его от греха подальше отправили обратно в США. Это тоже информация от Захаровой.

История, безусловно, интересная. И, мгновенно разлетевшись по новостным лентам, уже наделала шума...

Но! В Твери да Осташкове об этом случае слыхом не слыхивали. Ни железнодорожники, ни правоохранители. Это мы поняли, когда начали выяснять подробности истории.

Мы поинтересовалась сначала у железнодорожников - они не в курсе, у линейного пункта полиции на станции «Осташков» - здесь нам сказали лишь, что отвечать не уполномочены, мол, обращайтесь за разъяснениями выше — в ЛО МВД станции «Тверь».

Но и от тверских железнодорожных полицейских четкого ответа добиться не удалось.

В пресс-службе ЛО МВД станции «Тверь» о краже осташковской «флюгерки» не вспомнили. Но добавили, что такой инцидент «точно был, раз об этом МИД пишет».