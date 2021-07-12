Трансформатор сломался: В поселке под Тверью жителей хотели оставить без света на две недели, но всё обошлось

Поселок находится в 21 км от Твери. Фото: гугл карты/скрин

В конце прошлой недели над жителями поселка Васильевский Мох в паре десятков километров от Твери нависла угроза остаться без электричества на одну-две недели. В ответ на письмо от селян в ситуации разбиралась «КП»-Тверь».

Жители Васильевского Моха сообщили, что у них 7 июля сгорел трансформатор, в итоге часть домов на Первомайской улице и Старицком шоссе осталась без света.

Администрация поселка вывесила объявление, что трансформатор сдан в ремонт, который продлится одну-две недели. Естественно, столько пришлось бы жить без электричества гражданам.

Их такое отношение, конечно же, возмутило. О чем они и сообщили «Комсомолке», а также поделились накипевшим в паблике поселка в соцсети.

То самое объявление. Фото: предоставлено жителями поселка

Причем в этой же группе 7 июля уже появился пост о том, что трансформатор планируется заменить уже в первой половине 8 июня. Диспозиция поменялась. Однако ситуация на тот момент не изменилась. Люди продолжали сидеть без света.

«А его, сказали, и не будет сегодня! Они нашли там какой-то трансформатор, но он тоже не подходит… Просто какое-то издевательство над людьми - двое суток без электричества! Пора, наверное, писать в прокуратуру, чтобы разбирались с этим безобразием», - написала под постом в паблике одна из возмущенных жительниц поселка 8 июля.

При этом некоторые жители там же указывали на то, что уже давно были посылы к выходу из строя трансформатора:

«Постоянно отключали свет последние два-три месяца и что-то там ремонтировали, падало напряжение, и было ясно невооруженным глазом, что скоро будет неизбежная поломка».

В итоге мы связались с одной из жительниц поселка Юлией, она сообщила следующее:

- Нам дали электричество на следующий день - 9 июля - после наших обращений в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области, администрацию Калининского района и МЧС. Починили старый трансформатор или другой временно поставили, я точно не знаю. Но пока проблема исчерпана.

Глава администрации городского поселения - поселок Васильевский Мох Наталья Ковалева немного нервно и неохотно прокомментировала ситуацию «КП»-Тверь»:

- Была проведена замена трансформатора, все работает.

В общем две недели жителям ждать не пришлось.

Кто менял трансформатор и надолго ли его хватит, глава администрации пояснять отказалась.

Однако позже по официальным каналам региональной власти нами был получен следующий коммент от Натальи Григорьевны:

- На данный момент электричество подается от котельной поселка.