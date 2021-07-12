Привет из 90-х: В Заволжском районе Твери обнаружен заброшенный автомобильный мост

Даже вблизи мост не так-то просто разглядеть. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Только сталкиваясь с такими примерами бесхозяйственности, понимаешь, что мы живём в самой богатой стране. Но эти же примеры показывают, почему мы никак не можем выбраться из нищеты.

В Заволжском районе Твери знойным июльским днём я нашёл заброшенный автомобильный мост. Настолько заброшенный, что его сразу и не найдёшь: вокруг него пророс лес, надёжно пряча мост от посторонних глаз.

Началось всё с того, что я решил посмотреть на карте, куда мне ещё, с учётом жары, съездить на велосипеде. Тут вспомнился карьер. Нет, не в Константиновке, а на Дорошихе, как его многие называют, хотя к посёлку ДРСУ-2 он гораздо ближе.

Так вот, этот карьер поменьше, но и у него песчаные берега и чистая вода. Раньше это было вполне хорошее место для отдыха.

Ну что ж, на Дорошиху, так на Дорошиху, подумал я. А поскольку со своей топографической юности привык изучать местность не только по картам, но и по аэро- и космоснимкам, то последние я и открыл в Яндексе.

Вот тут-то и увидел нечто похожее на мост, переброшенное через маленькую речку Межурку, впадающую в Волгу. Речка, мост и никаких дорог.

Вот так мост выглядит на космических снимках. Фото: Яндекс.

О таком забавном объекте наверняка должна быть информация, решил я и тут же заглянул в интернет. Но обнаружил там лишь скудные и противоречивые тексты о мосте. Одно сообщение гласило, что это недостроенный железнодорожный мост для военных, а другое - что мост начали строить в 1990 годы для коттеджей, которые было запланировано воздвигнуть рядом, однако идея умерла.

Идея идеей, но сообщения вообще не подкреплялись фотографиями, потому я немедленно отправился к мосту.

Судя по следам, иногда тут бывают люди. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С левого берега Межурки к нему оказалось не так-то просто подобраться. Заросшая пойма сильно извивающейся речки идеально маскировала местность и крайне затрудняла подход к цели моей экспедиции. Мост единожды попал в поле зрения, и то только потому, что я точно знал, куда смотреть и что искать. Случайные прохожие вряд ли вообще замечали сооружение.

Площадь поверхности 360 кв. метров. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Правый берег тоже был изрядно заросшим, но более проходимым, так как в отдалении здесь строятся коттеджи.

Бетонную конструкцию моста я увидел лишь в 15 метрах от него: природа умеет хорошо прятать любые следы человеческого вторжения.

Оказалось, что мост в хорошем состоянии. У него нет боковых ограждений, он весь порос мхом и лишайником, но не гнилой, не разломанный - настоящий автомобильный мост!

Длина моста 30 метров, ширина 12 метров. Он состоит из двух пролётов. Любопытно, что к мосту нет даже тропинок, не то что автомобильной дороги. Вот так просто через речку перекинут добротный железобетонный мост, а вокруг сплошной лес.

А под мостом река Межурка. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Конечно, сказать, что мост совсем заброшен, неверно. Судя по следам, к нему кто-то приходит. Возможно, рыбаки.

Позже, посмотрев на Генплан развития Твери, я обнаружил следы этого моста. Часть соснового бора на левом берегу должна быть застроена жилыми домами. А к домам должна быть построена дорога, проходящая через Межурку. Так что мост в планах есть. Лишь бы он в последующем в смете какого-либо строительства не оказался как совсем новый объект. Он уже построен, я это лично проверил, да и вы теперь знаете.

Приятно прогуляться по забытому мосту. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Кстати, я не претендую на право первооткрывателя присваивать названия объектам, но очень прошу, чтобы в списке для голосования, которые сейчас любят устраивать, значилось и такое - Забытый мост.

В 700 метрах ниже по течению такой же мост, но действующий. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С моста открывается красивый вид. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

P.S. Мост находится в паре сотне метров к северу от карьеров, недалеко от окончания Ручейного переулка.