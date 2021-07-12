Как получить пособие на детей от 8 до 17 лет в Тверской области: Самые популярные вопросы родителей

Новое пособие может получить одинокая мама или одинокий папа ребёнка - школьника при соблюдении ряда условий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля 2021 года для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые оказались в сложной финансовой ситуации, предусмотрено новое ежемесячное пособие. Такое пособие теперь могут получать одинокие родители (в случаях, если второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребёнка в разводе. Во втором случае есть условие: судом должны быть назначены алименты.

На эту меру поддержки могут рассчитывать лишь те семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В нашем регионе на настоящий момент прожиточный минимум на душу населения составляет 11 234,14 руб.

Как это бывает с новыми выплатами и пособиями, многие родители ещё не успели разобраться, как определить, имеют ли они право претендовать на эту меру соцподдержки. Ответы на самые популярные вопросы родителей о выплатах на детей от 8 до 17 лет дала уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Большинство вопросов посвящено доходу, который учитывается при назначении пособия. Также многим остались непонятны вопросы о выплате алиментов и их влиянии на право получения пособия. Публикуем ответы детского омбудсмена.

Учитывается ли при назначении выплаты доход супруга, если он не отец ребёнка?

Да, учитывается.

Можно ли получить пособие, если алименты уплачиваются на основании нотариального соглашения без решения суда?

Нет, нельзя. Должно быть решение суда.

Можно ли обратиться за пособием, если отец ребёнка умер, но женщина в браке?

Да, можно.

Можно ли получить пособие, если решение суда об алиментах есть, но отец их не платит?

Да, можно.

Учитывается ли в доходе семьи при назначении пособия на детей от 8 до 17 лет выплата на младшего ребёнка от 3 до 7 лет?

Да, учитывается.

Учитывается ли при назначении пособия доход и имущество отца детей, если брак с ним не зарегистрирован?

Нет, не учитывается.

Можно ли получить пособие, если детей двое, а отца нет у одного?

Да, можно.

Можно ли получить пособие на детей от 8 до 17 лет на основании заявлений, которые подавали в 2020 году на выплаты до 16 лет?

Нет, нельзя.

Можно ли получать пособие, если у семьи с двумя детьми две машины?

Нет. От «КП»-Тверь» добавим, что есть и другие имущественные ограничения на получение данного пособия. Они те же, что применяются при определении права на выплату на детей от 3 до 7 лет. На пособие не могут рассчитывать семьи, имеющие несколько квартир или домов, если общая площадь на каждого члена семьи более 24 кв. м. Исключение – помещения, непригодные для проживания, квартиры, полученные многодетными семьями по программам соцподдержки, а также жильё, которое занимает член семьи с тяжёлой формой хронического заболевания, если совместное проживание с ним невозможно. Есть также ограничения по количеству и размеру земельных участков и наличию в собственности техники: катеров, тракторов, моторных лодок. Все подробности можно узнать на сайте «Госуслуги».

Можно ли подать заявление на выплату пособия на детей от 8 до 17 лет через МФЦ?

Нет. Подать заявление на выплаты можно на портале «Госуслуги» или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства.