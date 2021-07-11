Коронавирус в Твери, последние новости на 11 июля 2021: высокая пожарная опасность в лесах и "Лаборатория безопасности"

В лаборатории безопасности можно моделировать любые дорожные ситуации Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 48 140 случаев заражения COVID-19 (+254 за сутки).

Выздоровели 42 354 жителей региона (+ 134 за сутки).

Умерли 1238 человек (+10 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 098 случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3649,

Ржев - 2527,

Вышневолоцкий городской округ - 2416,

Калининский район - 2014.

Много случаев в Кимрах (1818 с начала пандемии) и Торжке (1806).

Графика: Яндекс

В Центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Тверской области появился современный мобильный комплекс по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности».

Комплекс оснащен современным учебным оборудованием и предназначен для моделирования дорожных ситуаций и обучения юных жителей моделям безопасного поведения на дороге.

Он включает в себя велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобуса и автобусной остановки и позволит организовать во всех муниципальных образованиях Тверской области профилактическую работу с детьми.

В Тверской области продолжается аномальная жара. 10 июля региональное ГУ МЧС объявило в лесах высокую пожарную опасность. Предупреждение действует до 13 июля и будет продлено в зависимости от погодных условий.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют жару до +30 градусов и выше. Ночью +20.

Жителей и гостей Верхневолжья просят воздержаться от выхода на улицу в период высокой солнечной активности, соблюдать правила личной безопасности и пожарной безопасности в лесах Тверской области.