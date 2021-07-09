«МАКС-М» в Твери: Что нужно знать о вакцинации от коронавируса, если вы ещё не решились на прививку

Вакцинация - важный шаг каждого ответственного человека Фото: Юлия Пыхалова

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во многих регионах России, в том числе в Тверской области. В июне 2021 года ситуация существенно усугубилась: обращаемость к врачам по поводу коронавируса выросла в три раза, отмечают медики.

В больницах вновь разворачивают коронавирусные койки, число которых сократили в конце марта 2021 года. А поскольку прививку многие делать не спешат, существуют реальные опасения, что этим летом мы сможем побить антирекорды по количеству заболевших опасной болезнью. Официальная медицина заявила уже давно: вакцинация - единственный выход из сложившейся ситуации. Сегодня же медики конкретизируют: у каждого человека только два пути: вакцинироваться или болеть. Но какими будут последствия болезни, предсказать нельзя: слишком коварен этот вирус.

Какими вакцинами можно привиться в Тверской области

В пункты вакцинации Твери и региона поступают все официально разрешённые к использованию в России отечественные вакцины: «КовиВак», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Если вы решили привиться какой-то определённой вакциной, просто позвоните в пункт вакцинации и узнайте о её наличии на настоящий момент.

«Спутник V» - самая изученная вакцина, эффективность которой доказана многими исследованиями. Период её практического тестирования длится уже год. А основа, на которой создана вакцина, - уже известная классическая разработка вирусологов старой советской школы. Вакцина не содержит активного вируса, лишь его часть - один из белков. Вакцина двухкомпонентная. Чтобы получить стойкий иммунитет, необходимо сделать две прививки с разницей в 20 дней. Примерно через две-три недели после второй прививки у человека вырабатывается полноценная защита.

«ЭпиВакКорона» - в какой-то степени похожая вакцина, она тоже содержит фрагмент вируса, но потенциально способна наиболее быстро научить наш иммунитет распознавать вирус.

«КовиВак» - концептуально другой препарат. Он содержит деактивированный («убитый») полноценный вирус, а не его часть, что даёт возможность иммунитету реагировать точно и полно.

Однако медики не советуют выбирать вакцину самостоятельно. Тут совершенно определённо действует принцип «доктору виднее». Придя делать прививку, вы расскажете врачу о состоянии здоровья, имеющихся заболеваниях, и медик примет решение о том, какой вакциной вам стоит привиться.

Не лучше ли получить естественный иммунитет?

Вакцинироваться или переболеть и получить естественный иммунитет? Врачи говорят следующее: как скажется болезнь на вашем организме - неизвестно. Никто не может гарантировать, что коронавирус вы перенесёте в лёгкой форме. Ждать естественного иммунитета - большой риск.

Кроме того, чем больше вокруг невакцинированных людей, тем больше возможности у вируса мутировать. А значит, слабый естественный иммунитет, который получают, например, те, кто переболел в лёгкой или средней тяжести форме, может вскоре стать вообще неспособным противостоять новым штаммам.

Кстати, в России уже циркулирует довольно агрессивный индийский штамм, который, по заявлениям медиков, в три-четыре раза агрессивнее тех, с которыми мы сталкивались раньше.

Кроме того, естественный иммунитет после болезни длится недолго - примерно от трёх месяцев до полугода. Чем легче вы переболели, тем быстрее будут сокращаться антитела, и вы опять будете под угрозой. Есть множество случаев повторного заболевания. Болеют люди и по третьему разу. Иногда это заканчивается печально.

Придётся ли проходить повторную вакцинацию

Скорее всего, ревакцинироваться придётся. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что, вероятнее всего, мы будем ревакцинироваться одной дозой «Спутника V» или «Спутником Лайт».

«Спутник Лайт» - ещё одна вакцина, испытания которой находятся в финальной фазе. Это однокомпонентная вакцина, она может быть эффективной для ревакцинации. Сейчас медики ждут окончательных рекомендаций о её использовании.

Наиболее вероятно, что ревакцинация будет делаться через 8-9 месяцев после первой вакцинации.

Противопоказания к вакцинации

Противопоказанием к вакцинации может быть обострение хронических заболеваний. Это временный отвод. Сначала нужно нормализовать состояние и потом вакцинироваться.

Вакцинация противопоказана сразу после операций, шунтирования, инфаркта, инсульта. Подождите немного, войдите в стабильный реабилитационный период, затем проконсультируйтесь у лечащего врача о прививке.

Противопоказанием может стать аутоиммунное состояние - вакцинация в этом случае делается на усмотрение лечащего врача. Каждый случай тут решается отдельно. Противопоказанием будет, если ранее на какую-то вакцину была сильная аллергическая реакция в виде анафилактического шока. В целом же наличие аллергии не является 100%-ным отводом. Со своим доктором вы можете обсудить возможность пройти вакцинацию. На пункте вакцинации за аллергиком должны наблюдать чуть дольше, чтобы помочь человеку в случае аллергической реакции.

Онкология в активной фазе также будет противопоказанием. Пока вы принимаете серьёзное лечение, проходите лучевую терапию, вакцинироваться нельзя. Если же пациент находится в стадии стойкой ремиссии, лечащий врач, скорее всего, прививку порекомендует.

Мифы о вакцинации

Вакцина не работает. Это неправда. Эффективность того же «Спутника V» подтверждена клиническими испытаниями. Вакцина на практике применяется уже год и доказала свою работоспособность.

После введения вакцины человек становится заразным. Абсолютно исключено. Человек может стать заразным после прививки, только если он успел подцепить где-то вирус. Сама вакцина источником инфекции стать не может. В ней не содержится активного вируса, а только один из его белков - если речь идёт о «Спутнике V». Белок способен запустить в организме выработку антител - иммунный ответ. Но размножаться или стать источником заразы он не может. Остальные вакцины также живого вируса не содержат.

Прививка опасна для пожилых. Это не так. Людям старшего возраста нужно обязательно прививаться. Верхней возрастной планки тут нет. Отводом от прививки могут стать лишь заболевания стадии декомпенсации, аллергические реакции, недавно перенесённая болезнь или операция. Возможность прививки необходимо обсудить с врачом, который поможет принять верное решение: вакцинироваться сейчас или отложить прививку.

Прививка опасна, потому что её не делают детям и беременным женщинам. Утверждение некорректно. Прививку не делают беременным и детям, потому что ещё не закончены её испытания на данных категориях. Но исследования находятся в стадии завершения. Возможно, в ближайшее время вакцинацию детей и беременных российскими вакцинами официально разрешат.

Прививка меняет ДНК. Опять же неправда. Компоненты вакцины не способны проникнуть в ядро клетки и проконтактировать с ДНК человека. Как отмечают медики, ни одна из существующих вакцин (не только от коронавируса) не имеет инструментов воздействия на ДНК.

ВАЖНО!

Вакцинация от коронавируса в России совершенно бесплатна. Она проводится в государственных медицинских учреждениях и в организованных ими мобильных вакцинальных пунктах. Если вы не можете записаться на прививку или считаете, что ваши права на вакцинацию от коронавируса нарушают, обращайтесь в тверской филиал медицинской страховой компании «МАКС-М».

Адрес «МАКС-М» в Твери: просп. Чайковского, 28/2, Тверь (2-й этаж, офис 209). Телефоны: 8 (800) 333-60-03, +7 (4822) 43-27-37, 43-20-54, 32-86-42.

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