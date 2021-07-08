Утверждён перечень территорий Тверской области, которым угрожают лесные пожары

В списке более двухсот территорий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перечень территорий Тверской области, подверженных угрозе лесных пожаров, содержится в приложении к принятому 6 июля 2020 года Постановлению Правительства Тверской области № 385-пп «О перечнях населённых пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории Тверской области».
В списке более двухсот участков. Это дачные посёлки, города, деревни и сёла, а также детские лагеря. Администрациям соответствующих населённых пунктов, руководству дачных кооперативов и детских лагерей поручено составить паспорта пожароопасных территорий. Эти документы направят в МЧС и местные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, особый противопожарный режим в Тверской области продлён до 1 сентября. «КП»-Тверь» приводит полный список пожароопасных территорий.
дер. Бобровец, дер. Козлово; пос. Лубенькино.
дер. Большая Бережа, ж/д станция Викторово, дер. Ковезиха, дер. Никифорцево, пос. Радостный, пос. Солнечный.
пос. Куракинский, пос. Поповский.
пос. Гузятино, пос. Кафтино; с. Куженкино, дер. Ловница, дер. Городок, дер. Грязны.
дер. Аблазино, дер. Бадачево, дер. Бараново, дер. Васькино, дер. Верхнее, г. Весьегонск, дер. Выбор, дер. Григорево, дер. Горка, дер. Крешиево, дер. Левково, дер. Мишуткино, дер. Приворот, дер. Противье, дер. Самша-2, дер. Спас-Реня, дер. Стрелица, дер. Шарицы.
пос. Белый Омут, пос. Борисовский, дер. Валентиновка, пос. Железняк, дер. Колотово, дер. Никифорково, пос. Овсище, пос. Октябрьский, пос. Рученая, пос. Садовый, пос. Серебряники, дер. Язвиха.
пос. Гараж, пос. Кащенки, пос. Кривая Лука, пос. Пустошка; дер. Прохоренки.
пос. Антохииский, пос. Велеса, пос. Дачный, пос. Озерки, пос. Рясно.
дер. Изворотень, дер. Панино, дер. Прудище, дер. Ширяево.
пос. Зелёная Роща, пос. Лесная Поляна.
населённый пункт «Больница имени Калинина», дер. Лужки, пос. Медведица, дер. Посады, дер. Рагузино, дер. Фалево.
дер. Большое Яковлево, дер. Вячелово, дер. Дуты, дер. Клыпино, дер. Клясово, лер. Кореньково, дер. Крева, дер. Новые Шатриши, дер. Подосеново, дер. Прудцы, дер. Родино, дер. Ручьи, дер. Сосновицы, дер. Стрельчиха, дер. Теплиново, дер. Ушаковка, дер. Цыганово, дер. Шушпаново.
дер. Огурцово, дер. Старое Мелково.
пос. Железенка, дер. Лукотино, пос. Медведково, с. Сорогожское, дер. Феляйково.
пос. Володарка, дер. Фабрика, дер. Мокшицы.
дер. Бутаки, дер. Ново-Богданово.
пос. Козинка, дер. Лезвино.
дер. Бараново, дер. Заречье, дер. Лежнево, дер. Нижние Котицы, дер. Осцы, дер. Панюки, дер. Рогожа.
дер. Забелино, пос. городского типа Пено, пос. Крутик, дер. Новоселок, пос. Рунский, дер. Слаутино, пос. Соблаго, пос. Охват.
дер. Вышино, с. Застолбье, дер. Красный Пахарь.
дер. Анисимиха, дер. Знаменское, дер. Климово, дер. Костерево, дер. Кузьмарино, дер. Лукино, дер. Михалево, дер. Мясцово, дер. Озеренка, дер. Орехово, дер. Петрищево, дер. Соломино, дер. Суконцево, дер. Сытьково, дер. Филатово, дер. Шолохово.
дер. Большое Малинское, дер. Вокшино, дер. Гавшиха, дер. Горка, дер. Столбово, дер. Топайки, с. Тухани, дер. Тюхтово.
дер. Большая Коша, дер. Волга, дер. Девичье, дер. Дружная Горка, , дер. Никулино, дер. Оковцы, дер. Островки, дер. Турбаза «Чайка», дер. Хиловец, дер. Хилово.
пос. Бор, дер. Никола Бор, пос. Тверецкий, дер. Заречье, дер. Золотилово, дер. Лесная, дер. Цикарево.
дер. Быково, пос. Лубеньковский, дер. Речка, дер. Ивановское.
пос. Лесной.
«Чайка» (дер. Дуденево), «Отмичи» (дер. Отмичи), «Спутник» (дер. Долматово), «Радуга» (дер. Глинки), «Романтик» (дер. Кобячево), «Дружба» (дер. Кобячево), «Ромашка» (дер. Ямок), «Ровесник» (дер. Тутань), «Экспресс» (с. Медное), «Тверца» (дер. Красный Бор), «Звёздный» (дер. Ямок), «Компьютерия» (дер. Ямок).
«Буревестник» (лесной массив Паулино).
«Сосновый» (дер. Посады).
«Салют» (дер. Нутрома), «Сосновый бор» (дер. Святье).
«Максатиха КЭМП» (пос. Володарка), «Лесная сказка» (дер. Фабрика).
«Чайка» (дер. Бараново).
«Зарница» (дер. Семашка).
«Боровинка», «Колос», «Лира», «Рябинка», «Синтез», «Синтез-2», «Сосенка», «Зеркальце», «Луч», «Солнечное», «Хрусталь», «Радунка».
«Берёзка», «Восход», «Виктория», «Мечта», «Наш сад».
«Рассвет», «Строитель», «Елена».
«Медведица».
«Воргаш», «Прогресс», «Сатурн», «Чайка».
«Мечта», «Полесье», «Волжанка», «Виктория 1».
«Вишенка», «Серебрянка», «ХСМУ-2», «Медик».
«Приозёрное», «Лето», «Калина».