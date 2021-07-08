Утверждён перечень территорий Тверской области, которым угрожают лесные пожары

В списке более двухсот территорий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перечень территорий Тверской области, подверженных угрозе лесных пожаров, содержится в приложении к принятому 6 июля 2020 года Постановлению Правительства Тверской области № 385-пп «О перечнях населённых пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории Тверской области».

В списке более двухсот участков. Это дачные посёлки, города, деревни и сёла, а также детские лагеря. Администрациям соответствующих населённых пунктов, руководству дачных кооперативов и детских лагерей поручено составить паспорта пожароопасных территорий. Эти документы направят в МЧС и местные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, особый противопожарный режим в Тверской области продлён до 1 сентября. «КП»-Тверь» приводит полный список пожароопасных территорий.

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

Андреапольский муниципальный округ:

дер. Бобровец, дер. Козлово; пос. Лубенькино.

Бежецкий район:

дер. Большая Бережа, ж/д станция Викторово, дер. Ковезиха, дер. Никифорцево, пос. Радостный, пос. Солнечный.

Бельский район:

пос. Куракинский, пос. Поповский.

Бологовский район:

пос. Гузятино, пос. Кафтино; с. Куженкино, дер. Ловница, дер. Городок, дер. Грязны.

Весьегонский муниципальный округ:

дер. Аблазино, дер. Бадачево, дер. Бараново, дер. Васькино, дер. Верхнее, г. Весьегонск, дер. Выбор, дер. Григорево, дер. Горка, дер. Крешиево, дер. Левково, дер. Мишуткино, дер. Приворот, дер. Противье, дер. Самша-2, дер. Спас-Реня, дер. Стрелица, дер. Шарицы.

Вышневолоцкий городской округ:

пос. Белый Омут, пос. Борисовский, дер. Валентиновка, пос. Железняк, дер. Колотово, дер. Никифорково, пос. Овсище, пос. Октябрьский, пос. Рученая, пос. Садовый, пос. Серебряники, дер. Язвиха.

Жарковский район:

пос. Гараж, пос. Кащенки, пос. Кривая Лука, пос. Пустошка; дер. Прохоренки.

Западнодвинский муниципальный округ:

пос. Антохииский, пос. Велеса, пос. Дачный, пос. Озерки, пос. Рясно.

Калининский район:

дер. Изворотень, дер. Панино, дер. Прудище, дер. Ширяево.

Калязинский район:

пос. Зелёная Роща, пос. Лесная Поляна.

Кашинский городской округ:

населённый пункт «Больница имени Калинина», дер. Лужки, пос. Медведица, дер. Посады, дер. Рагузино, дер. Фалево.

Кимрский район:

дер. Большое Яковлево, дер. Вячелово, дер. Дуты, дер. Клыпино, дер. Клясово, лер. Кореньково, дер. Крева, дер. Новые Шатриши, дер. Подосеново, дер. Прудцы, дер. Родино, дер. Ручьи, дер. Сосновицы, дер. Стрельчиха, дер. Теплиново, дер. Ушаковка, дер. Цыганово, дер. Шушпаново.

Конаковский район:

дер. Огурцово, дер. Старое Мелково.

Лесной муниципальный округ:

пос. Железенка, дер. Лукотино, пос. Медведково, с. Сорогожское, дер. Феляйково.

Максатихинский район:

пос. Володарка, дер. Фабрика, дер. Мокшицы.

Нелидовский городской округ:

дер. Бутаки, дер. Ново-Богданово.

Оленинский муниципальный округ:

пос. Козинка, дер. Лезвино.

Осташковский городской округ:

дер. Бараново, дер. Заречье, дер. Лежнево, дер. Нижние Котицы, дер. Осцы, дер. Панюки, дер. Рогожа.

Пеновский муниципальный округ:

дер. Забелино, пос. городского типа Пено, пос. Крутик, дер. Новоселок, пос. Рунский, дер. Слаутино, пос. Соблаго, пос. Охват.

Рамешковский муниципальный округ:

дер. Вышино, с. Застолбье, дер. Красный Пахарь.

Ржевский район:

дер. Анисимиха, дер. Знаменское, дер. Климово, дер. Костерево, дер. Кузьмарино, дер. Лукино, дер. Михалево, дер. Мясцово, дер. Озеренка, дер. Орехово, дер. Петрищево, дер. Соломино, дер. Суконцево, дер. Сытьково, дер. Филатово, дер. Шолохово.

Сандовский муниципальный округ:

дер. Большое Малинское, дер. Вокшино, дер. Гавшиха, дер. Горка, дер. Столбово, дер. Топайки, с. Тухани, дер. Тюхтово.

Селижаровский муниципальный округ:

дер. Большая Коша, дер. Волга, дер. Девичье, дер. Дружная Горка, , дер. Никулино, дер. Оковцы, дер. Островки, дер. Турбаза «Чайка», дер. Хиловец, дер. Хилово.

Торжокский район:

пос. Бор, дер. Никола Бор, пос. Тверецкий, дер. Заречье, дер. Золотилово, дер. Лесная, дер. Цикарево.

Удомельский городской округ:

дер. Быково, пос. Лубеньковский, дер. Речка, дер. Ивановское.

Фировский район:

пос. Лесной.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

Калининский район:

«Чайка» (дер. Дуденево), «Отмичи» (дер. Отмичи), «Спутник» (дер. Долматово), «Радуга» (дер. Глинки), «Романтик» (дер. Кобячево), «Дружба» (дер. Кобячево), «Ромашка» (дер. Ямок), «Ровесник» (дер. Тутань), «Экспресс» (с. Медное), «Тверца» (дер. Красный Бор), «Звёздный» (дер. Ямок), «Компьютерия» (дер. Ямок).

Калязинский район:

«Буревестник» (лесной массив Паулино).

Кашинский городской округ:

«Сосновый» (дер. Посады).

Кимрский район:

«Салют» (дер. Нутрома), «Сосновый бор» (дер. Святье).

Максатихинский район:

«Максатиха КЭМП» (пос. Володарка), «Лесная сказка» (дер. Фабрика).

Осташковский городской округ:

«Чайка» (дер. Бараново).

Ржевский район:

«Зарница» (дер. Семашка).

САДОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА

Вышневолоцкий городской округ:

«Боровинка», «Колос», «Лира», «Рябинка», «Синтез», «Синтез-2», «Сосенка», «Зеркальце», «Луч», «Солнечное», «Хрусталь», «Радунка».

Калининский район:

«Берёзка», «Восход», «Виктория», «Мечта», «Наш сад».

Калязинский район:

«Рассвет», «Строитель», «Елена».

Кашинский городской округ:

«Медведица».

Кимрский район:

«Воргаш», «Прогресс», «Сатурн», «Чайка».

Конаковский район:

«Мечта», «Полесье», «Волжанка», «Виктория 1».

Ржев:

«Вишенка», «Серебрянка», «ХСМУ-2», «Медик».

Удомельский городской округ:

«Приозёрное», «Лето», «Калина».