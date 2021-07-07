Досуг в Твери с 7 по 14 июля: Танго, джаз и любовь, любовь, любовь…

Большинство событий ближайших дней в Твери будет посвящено прекрасному чувству - любви. Фото: Тверской городской музейно-выставочный центр/Александра Благинина

8 июля празднуется День любви, семьи и верности, а значит, большинство событий ближайших дней в Твери будет посвящено именно этому прекрасному чувству - любви! Читайте, где можно интересно провести время с 7 по 14 июля и не забывайте: на все массовые мероприятия необходимо приходить в маске и соблюдать социальную дистанцию!

ВЫСТАВКИ

«ЛюбовьЛюбовьЛюбовь»

Успейте увидеть выставку работ художницы Яны Чурсиной. Последние дни работы экспозиции - с 7 по 11 июля (с 10 до 22 часов). Выставка работает в центре современной культуры «Рельсы» на Трёхсвятской, 18а.

В центре внимания - любовь во всём множестве её интерпретаций. В экспозиции представлены живописные и графические картины Яны Чурсиной. Кроме того, в галерее «Room» художницей выполнена роспись стен. Там можно остаться наедине с самим собой, подумать и поискать ответы на сокровенные вопросы.

Вход свободный.

«Пётр и Феврония»

И снова о любви, но уже через историю русских святых. Выставка «Пётр и Феврония» работает в Тверском городском музейно-выставочном центре на Советской, 54 с 7 по 11 июля. По будням экспозиция открыта с 11 до 20 часов, в субботу и воскресенье - с 11 до 18 часов.

Выставка «Пётр и Феврония» - это художественное прочтение фотохудожника Александры Благининой истории жизни святых, которые стали примером любви и верности. Аутентичная обстановка и муромские пейзажи погружают в историю о двух влюблённых, которым предстоит пройти множество испытаний, чтобы быть вместе.

Цена билета: 60-120 руб., дети до 7 лет бесплатно.

КОНЦЕРТЫ

«Музыкальные вечера на Селигере»: Astor Piazzolla

9 июля в 19:00 в продолжение программы фестиваля выступит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Концерт посвящён 100-летию Астора Пьяццоллы - аргентинского композитора и мастера самого страстного музыкального стиля - танго.

Дирижёр - художественный руководитель Тверской академической филармонии Андрей Кружков.

Цена билета: 400 руб.

Закрытие XXXIII фестиваля «Музыкальные вечера на Селигере»

Международный фестиваль в Осташкове завершится большим джазовым концертом. 10 июля в 19:00 перед публикой выступит Государственный камерный оркестр имени Олега Лундстрема.

В программе: произведения Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Матвея Блантера, Бориса Фрумкина и других композиторов. Гостей ждут во Дворце культуры «Юбилейный».

Цена билета: 400 руб.

ЭКСКУРСИИ

Тверской императорский дворец

Тверская областная картинная галерея приглашает на сборную экскурсию по парадной анфиладе Тверского императорского дворца. Посетителей ждут 9 июля в 18:00 на улице Советской, 3. Группы на экскурсию - от пяти до двадцати человек.

Экскурсанты увидят залы с воссозданными дворцовыми интерьерами конца XIX века и услышат рассказ о пребывании членов семьи Романовых в тверской резиденции. В завершение экскурсии гостям представят шедевры русской живописи из собрания Тверской картинной галереи.

Подробности можно узнать по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43. Цена: входной билет в галерею - 250 руб., стоимость экскурсии - 50 руб.