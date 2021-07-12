Коронавирус в Твери, последние новости на 12 июля 2021: удушливая жара, кемпинги и глэмпинги

Отдых на природе тоже может быть цивилизованным. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 48 396 случаев заражения COVID-19 (+256 за сутки).

Выздоровели 42 443 жителей региона (+ 89 за сутки).

Умерли 1246 человек (+8 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 198 (+100) случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3668 (+19),

Ржев - 2532 (+5),

Вышневолоцкий городской округ - 2419 (+3),

Калининский район - 2042 (+28).

Много случаев в Кимрах (1829; +11)с начала пандемии) и Торжке (1810; (+4)).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 11 июля сделали 236 133 человек, за последние сутки – 2460 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Удушливая жара уходить из региона не спешит. По прогнозам Тверского Гидрометцентра, самое пекло придётся на начало недели - днём до +33.

Потом в регион придут грозы и дожди и к выходным температура упадёт до комфортных +26.

Ну а пока, можно проводить время на природе и у водоемов.

Отдых на природе в Тверской области туристам предлагают около 20 кемпингов и глэмпингов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Власти региона делают упор на развитие туриндустрии и заявляют о поддержки этого направления. Так четыре глэмпинга Тверской области уже получили господдержку в рамках федерального конкурса на развитие своих объектов.

Это глэмпинги в Осташковском городском округе, Зубцовском и Пеновском районах. Им предоставлено финансирование на закупку хаусботов, реализацию туристических программ, развитие турсервисов и других направлений.

Поддержку этому перспективному виду деятельности оказывает региональное Правительство. Так, в июне 2021 года на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям одобрена реализация в Калязинском районе проекта по созданию палаточного кемпинга и туристических троп для прогулок. Проект будет реализован на особо охраняемой природной территории «Острова Спировские».

Графика: ПТО

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