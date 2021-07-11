Испугался, что много украл: в Тверской области безработный стащил в магазине 120 тысяч рублей, а потом вернул 95 тысяч

Воришка испугался, что слишком много украл. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Странное ограбление случилось недавно в городке Кимры, что в Тверской области. Городок этот, даром что от Москвы в двух часах езды, народу живет тут всего 43 тысячи человек. Почитай, все другие друга знают, ну, если не знают лично, то в лицо точно видели.

Вечером 26 июня, продавщица, назовём ее Аня, небольшого кимрского магазинчика «Продукты» как обычно считала выручку. Наторговала она за день 120 тысяч рублей.

И надо же такому случиться, что в тот момент, как женщина считала наличку в магазине появился местный выпивоха - мужчина ранее судимый, нигде не работающий и хорошо известный местным своим аморальным поведением.

И не успела Анна и глазом своим красивым моргнуть, как этот несознательный элемент -хвать, и деньги прямо из под ее рук выхватил. Анну оттолкнул, но не сильно.

Выскочил из магазина и был таков. Не успела продавщица опомнится, как вернулся наш грабитель и швырнул на прилавок, в аккурат перед ошеломлённой Анной, часть украденных денег. Это она потом посчитает - 94 тысячи швырнул. Да и был таков.

Само собой, на место происшествия были незамедлительно вызваны правоохранители. Они осмотрели магазин, прилавок, расспросили Анну - она все приметы грабителя в точности описала. Уголовное дело завели по ст. 161 ч.2 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

Но не могут пока найти грабителя - в бегах. Так почему же часть денег-то мужик вернул? Благородство проявил, чтоб Ане меньше недостачу засчитали? Нет, конечно. Благородством тут и не пахло. Струхнул, малый...

- Испугался, видимо, что слишком много денег украл, - смеются полицейские в ответ на наш вопрос.

Ну а поточнее мотивы своего поступка воришка сам расскажет, как только его поймают. Ориентировки по всем районам отделам разосланы.

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