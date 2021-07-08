Коронавирус в Твери, последние новости на 8 июля 2021: благословение митрополита и главбух скорой, присвоившая 1 000 000 рублей

Митрополит Амвросий благословил усиление противоковидных мер в связи с резким ростом заболеваемости. Фото: Тверская епархия

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 47 388 случая заражения COVID-19 (+225 за сутки).

Выздоровели 41 762 жителя региона (+ 247 за сутки).

Изолировано 4416 больных (+27 за сутки).

Умерли 1210 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15817 случаев (+86 заражённый за последние сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3593 (+60),

Ржев - 2500 (+1),

Вышневолоцкий городской округ - 2388 (+3),

Калининский район - 1965 (+8).

Много случаев в Кимрах (1801 с начала пандемии, + 1 за стуки) и Торжке (1799, +17).

Графика: Яндекс

В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 214 885 человек, за последние сутки – 6930 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий благословил возвращение противоковидных мер. Официальный циркуляр к благочинным тверских округов опубликован на сайте Тверской епархии.

Управляющий Тверской епархией призвал жителей региона соблюдать меры индивидуальной защиты даже во время службы в церкви.

Помимо прихожан, митрополит обратился к работникам и настоятелям храма. Всем людям, работающим в церквях, порекомендовали сделать прививку от COVID-19. Он заметил, что проводил консультации с Минздравом Тверской области, считает своим долгом рекомендовать людям вакцинироваться. Вакцинироваться нужно даже там, кто имеет антитела, так как «индийский» штамм очень опасен и имеет высокую летальность.

Митрополит предложил по возможности перенести церковные службы из помещений на свежий воздух.

Главбуха станции скорой помощи обвиняют в хищении миллиона рублей, предназначавшегося для зарплаты коллег. Стартовал судебный процесс.

Главного бухгалтера ГБУЗ Тверской области «Станция скорой медицинской помощи», обвиняют по статье 159 УК РФ ч.4 «Мошенничество».

По версии следствия, главбух похитила около 1 миллиона рублей, предназначенных для оплаты труда своих коллег за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Факт хищения раскрылся в ходе прокурорской проверки, материалы которой передали в СУ УМВД России по Тверской области.

Если вина главбуха будет доказана, ей грозит в том числе и реальный тюремный срок.

Графика: ПТО

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