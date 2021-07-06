«В воду заходим медленно, на огороде вниз головой не стоим»: Врач-кардиолог из Твери Наталья Соколова рассказала, как пережить жару

Злоупотреблять летним солнцем не стоит - пересидите полуденный зной в тени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара в нашей полосе - явление временное. И каждый год организму приходится адаптироваться к жаркому лету заново. Дорвавшиеся до долгожданного тепла отпускники иногда совсем забывают о том, что в такую погоду себя нужно особенно беречь.

Как правильно вести себя в жару взрослым и детям, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (для них жаркая погода - особый риск!), «КП»-Тверь» рассказала доктор медицинских наук, советник губернатора Тверской области, врач-кардиолог Наталья Соколова.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Во-первых, нужно избегать длительного интенсивного солнца и правильно одеваться. Самым опасным считается период с 11 утра до 4-5 часов вечера.

- Сейчас даже у нас, в средней полосе России, солнце очень активное. По воздействию его можно сравнить с южным! - говорит доктор. - Чтобы не перегреться, носите одежду светлых цветов и из натурального материала: хлопка, льна. Тёмная одежда даст дополнительный перегрев, а синтетика заставит вас интенсивно потеть. Это даёт возможность для размножения бактерий, а также ведёт к более интенсивной потере жидкости и электролитов.

Следующее правило: пить воду. Как минимум, 1,5-2 литра в день.

- Слушайте свой организм, - советует Наталья Соколова. - Если вы чувствуете жажду, можно выпить за день и три литра. Когда вы много двигаетесь, вы можете пить больше, всё зависит от образа жизни. Но минимум полтора литра в день в такую погоду выпивать нужно.

Причём речь идет именно о воде. В сладких газировках и соках только один сахар. В таком питье для нас никакой пользы, более того, это дополнительная нагрузка на организм.

Третье: защищайтесь от солнца при помощи головных уборов и используйте солнцезащитные кремы. Последнее особенно касается тех, у кого на коже есть родимые пятна и родинки.

На солнце носите головной убор. Или прячьтесь от палящих лучей под зонтиком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Наталья Соколова советует выбирать лёгкую пищу:

- Больше овощей, фруктов, рыбы. Если мы говорим о красном мясе, отдавайте предпочтение нежирным сортам. И есть его следует не чаще двух, максимум трёх раз в неделю. Лучше приготовить курицу или индейку без кожи. Что касается переработанного мяса - сосисок, сарделек, колбасы, лучше им вообще не злоупотреблять. Можно себя побаловать раз в пару месяцев.

Кроме воды можно пить зелёные чаи, натуральные морсы и не очень сладкие компоты из ягод. Обычная вода кажется скучной? Добавьте туда дольку лимона или апельсина.

В жару с шашлыком не переусердствуйте. Больше овощей и зелени! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

Дети на солнце всегда должны носить головные уборы. И тоже пить воду.

- У детей перегрев происходит очень быстро, и может случиться тепловой удар, - предупреждает доктор. - Дети тоже должны пить воду. Конечно, обычно у родителей они просят сладкой газировки, но на жаре предпочтительна чистая вода.

Отдельно Наталья Соколова отметила выросшее количество трагических случаев с детьми из-за недосмотра. Всё это случается именно летом: падение из окон, ЧП на водоёмах, ДТП на самокатах.

- Огромная просьба: будьте внимательнее к детям! - призывает врач. - Они не всегда осознают опасность. Их здоровье, жизнь - в руках взрослых.

Детей тоже нужно беречь от перегрева! Они могут заработать солнечный удар очень быстро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СОВЕТЫ «СЕРДЕЧНИКАМ»

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело переносят жару, ведь это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды.

- Важно продолжать контроль своего самочувствия. Не полагайтесь на авось. Измеряйте давление и пульс утром, днём и вечером, продолжайте приём всех препаратов, которые назначил доктор. Прислушивайтесь к себе, - настоятельно советует Наталья Соколова. Если самочувствие не очень хорошее, не ставьте рекордов, отложите работу на огороде, перенесите дела на раннее утро или вечер.

Большой риск - резкая смена температуры. Быстро забегать в воду в жаркий день людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям строжайше противопоказано:

- Может произойти спазм сосудов, приводящий к инфаркту или инсульту! Не смотрите на молодых здоровых людей. Их сосуды эластичные, поэтому справляются с такой нагрузкой. Но если у вас есть проблемы с сосудами или имеются бляшки, резкий спазм может вызвать катастрофу. Бляшка может разорваться, сосуд может сузиться до таких параметров, когда нарушается кровоток к головному мозгу или сердцу.

Точно так же противопоказано «сердечникам» долгое пребывание на солнце и работа на жаре вниз головой, особенно это касается увлечённых огородников. Долгий перегрев и работа вниз головой повышают артериальное давление - и до того же инсульта рукой подать.

Решив освежиться, помните: резко прыгать в холодную реку могут только люди со здоровыми сосудами и сердцем! Фото: Виктория ТУШКОВА

ТРЕВОЖНАЯ СИМПТОМАТИКА

- Если вы почувствовали боль в голове, одышку, слабость в руке или ноге, заметили невнятность речи или неровность сердцебиения - во всех этих случаях лечиться нужно не у соседки, а вызывать «скорую помощь»! - призывает врач-кардиолог.

То же самое касается тепловых ударов. Если у кого-то рядом с вами возникло головокружение, предобморочное состояние, кровотечение из носа, частый пульс, одышка, рвота, повышение температуры тела, покраснение лица или, наоборот, бледность - вызывайте «скорую».

- Симптомов теплового и солнечного удара много. Самое главное - не нужно думать, как вылечить человека самостоятельно, следует вызвать «скорую помощь», - говорит Наталья Соколова. - А пока медики едут, поместите пострадавшего в тень, оботрите водой, оберните влажным полотенцем или простынёй. Напоите водой и положите к голове холодный компресс. Расстегните одежду, чтобы тело свободно дышало.

Напоследок Наталья Соколова посоветовала не забывать и о том, что коронавирус от нас никуда не ушёл: - К сожалению, на вирус жара не действует. Носите маски, вакцинируйтесь. Соблюдайте все меры предосторожности. И, по возможности, поменьше ездите в общественном транспорте. В его духоте вирус распространяется очень быстро!

Берегите себя и будьте здоровы!