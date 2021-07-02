Кому в Твери отключат горячую воду с 8 по 22 июля

Очередной этап отключения горячей воды начнется 8 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 8 июля в Твери в ряде домов на две недели отключат горячую воду. Коммунальщики проводят сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях.

Напомним, что плановые отключения горячей воды в связи с ремонтами должны завершиться 17 сентября.

Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.

15 лет Октября ул., 3/22, 5/21, 8, 12 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 43, 46а, 47, 48/15, 50;

Александра Попова ул., 1, 3, 5, 7;

Александра Ульянова ул., 9/1а;

Артиллерийский пер., 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22;

Аф. Никитина наб., 20, 20а, 22, 54, 54, 56/2, 84, 86, 88/2, 142, 142а к. 1, 142 к. 1, 144 к. 1, 144 к. 2;

Благоева ул., 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 5, 5 к. 2, 6, 6а, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 14/65, 15, 15 к. 2, 15 к. 3;

Богданова ул., 10 к. 2, 34;

Волоколамский пр-т, 2, 4, 6, 8, 15 к. 2, 19/2, 21, 23, 25/19;

Гвардейская ул., 4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9 к. 1, 9 к. 2, 10 к. 2, 11, 12/8, 14, 16/7;

Горького ул., 4а, 8, 10, 10а, 15, 18, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 62/1, 66а, 70, 72/4, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 107а, 107в, 124, 126, 128 к. 1, 128 к. 2, 132, 134, 136/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186;

Ерофеева ул., 23;

Жореса ул., 3, 21;

Кайкова ул., 3, 4а, 5,11;

Карпинского ул., 3, 5/34, 10/2, 12/32;

Комсомольский пр-т, 1/28а, 3, 5, 5 к. 1;

Коноплянниковой ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19 к. 1, 20;

Коробкова ул., 1, 2;

Лазури наб., 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14;

Лукина ул., 25, 30;

Менделеева ул., 7/63;

Мусоргского ул., 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 6 к. 5, 6 к. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 20/27, 24, 26, 28;

Нахимова ул., 4/19, 10/15;

Никитина ул., 4;

Никитина пер., 5, 6, 7, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10, 10 к. 2, 12 (СОШ № 29), 13;

Озерная ул., 8, 14, 14 к. 1, 16, 16 к. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Орджоникидзе ул., 2/1, 4/2, 6/1, 8, 10/2, 12/1, 14, 18, 22/25, 24;

Павлова ул., 6, 8/36, 17;

Петербургское ш., 2а;

Победы пр-т, 18, 22/15, 24 к. 1, 24 к. 2, 26, 28 к. 1, 28 к. 2, 30/17, 32/3, 34, 36/46, 37а, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40 к. 1, 41, 42, 42а, 43, 43 к. 2, 44, 44а, 45/28, 45/28 (ГВС), 46/30, 48/29, 50/23, 52, 54, 56, 58, 60;

Резинстроя ул., 2/16, 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8 к. 2, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11;

Ротмистрова ул., 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26;

Румянцева ул., 6/30, 9, 11;

Скворцова-Степанова ул., 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38;

Склизкова ул., 19/25, 23, 87, 89, 91, 93;

Терешковой пл., 47/27;

Терещенко ул., 5/25, 6, 6 к. 1, 13, 17.

Фарафоновой ул., 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45;

Фурманова ул., 1а, 3, 5, 7, 9;

Чайковского пр-т, 24/2б, 24а, 26, 40/2, 42, 42а, 44, 44 к. 3, 46, 62а;

Швейников пр-д, 2, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 6.

Шмидта б-р, 3, 5, 5 к. 1, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 39, 39а, 45, 47.