Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 года в Твери: комфортное тепло в ожидании жары

Вскоре тридцатиградусная жара вернётся в Тверь.

В выходные 3 и 4 июля в Твери будет тёплая и комфортная погода. Точный прогноз дал Гидрометцентр. По сообщению синоптиков, в субботу и воскресенье в регионе будет переменная облачность и температура до +25 градусов. Осадков не ожидается.

А вот с понедельника температура воздуха начнёт повышаться на два-три градуса и достигнут пика в четверг-пятницу – +31 градус.

Так что в предстоящие выходные, перед жарой, у жителей региона есть возможность передохнуть и насладится комфортной температурой.

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