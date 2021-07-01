Четверо тверских спортсменов поедут на XXXII летние Олимпийские игры в Токио

Под Российским флагом спортсмены выступить не смогут - запретили из-за допингового скандала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав нашей команды на Олимпийские игры в Токио. Список официально пока не публикуется, потому что в нём могут произойти изменения. В частности - в связи с коронавирусной инфекцией, от которой спортсмены тоже не застрахованы.

Однако уже известно, что в предварительный состав российской сборной XXXII летних Олимпийских игр вошли четверо уроженцев Тверской области. Это прыгунья в длину Дарья Клишина, гребцы-байдарочники Александр Сергеев и Артём Кузахметов и представительница команды по академической гребле Василиса Степанова.

Из-за допингового скандала нашим спортсменам запретили выступать под российским флагом. Они пронесут на Играх полотно с эмблемой ОКР, а точнее, её англоязычным вариантом: ROC. Использование Гимна России также запрещено. Вместо него будет звучать фрагмент из 1-го концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. Предварительно участие в Играх должны принять 335 российских спортсменов.

КТО ЕСТЬ КТО

Дарья Клишина, прыжки в длину

Дарья Клишина. Фото: instagram.com/dariaklishina

30 лет, рост 180 см, вес 57 кг.

Родилась в Твери, имеет гражданство России, но сейчас живёт и тренируется в США. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

Дарья - не только блистательная спортсменка, но и красавица. В 2011 году болгарский спортивный портал SPORTAL.BG назвал её «самой сексуальной российской спортсменкой», а ранее Даша была выбрана самой красивой молодой спортсменкой журналом «PROSPORT».

Александр Сергеев, гребля на байдарке

Александр Сергеев. Фото: vk.com/Александр Сергеев

27 лет, рост 187 см, вес 92 кг.

Родился и живёт в Твери. Мастер спорта международного класса. В 2019 году стал победителем II Европейских игр (Минск) - международных соревнований по мультиспорту среди спортсменов европейского континента, которые проводятся каждые четыре года. Серебряный призёр I Европейских игр (Баку, 2015 год) и бронзовый призёр чемпионата Европы по гребле. На соревнованиях представляет Тверь и Республику Башкортостан.

Артём Кузахметов, гребля на байдарке

Артём Кузахметов. Фото: canoesport.ru/Андрей Голованов

26 лет, рост 189 см, вес 89 кг.

Родился в Вышнем Волочке. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Мастер спорта международного класса. Чемпион мира-2018, чемпион Европейских игр-2019, бронзовый призёр чемпионата Европы-2016, многократный победитель и призёр регат национального значения. На соревнованиях представляет Тверскую область и Санкт-Петербург.

Василиса Степанова, академическая гребля

Василиса Степанова (на фото справа). Фото: cska.ru

28 лет. Рост 174 см. Вес 80 кг.

Мастер спорта. Двукратная чемпионка России по гребному спорту-2020 (в составе сборной четвёрки без рулевого и в составе сборной восьмёрки с рулевым). Воспитанница заслуженного тренера России Александра Брендакова (Тверь). На соревнованиях в своё время параллельным зачётом спортсменка представляла Тверскую область и Санкт-Петербург, но в карточке Олимпийского комитета России она заявлена от Санкт-Петербурга. Сведения могли устареть, ведь они были подготовлены более года назад к Олимпиаде-2020, которая из-за пандемии была отложена и состоится в этом году. Свежих точных данных по составу российской сборной, напомним, ОКР ещё не опубликовал.