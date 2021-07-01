Летняя жара возвращается в Тверь

На следующей рабочей неделе вернётся жара, но пока не такая изнуряюще-знойная, как в аномальном июне. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уж небо осенью дышало… Стоп! На дворе же июль? Да, стартовал самый жаркий месяц лета с пасмурной и прохладной погоды, но вскоре ситуация переменится. Тепло возвращается в Тверь уже в ближайшие выходные.

- В пятницу ещё пасмурно и прохладно, +20. К началу июля мы оказались меж двух огней: с северо-запада к нам подошёл скандинавский антициклон, а с юга и юго-востока регион одолевали циклоны. Поскольку воздушные массы при антициклоне движутся по часовой стрелке, а при циклонах - против часовой, к нам поступила двойная доза северного воздуха, - объяснила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но с воскресенья жизнь наладится!

В субботу, 3 июля, ещё возможны небольшие локальные дожди, но к вечеру мы сможем увидеть солнце. Днём +24, ночью +17. В воскресенье, 4 июля, уже +26. Антициклон подошёл ближе и взял бразды правления погодой в свои руки. Нас ожидает переменная облачность, дожди прекратятся.

А в первой половине рабочей недели вернётся жара, но пока не такая изнуряюще-знойная, как в аномальном июне.

- Днём +27…+28 градусов, малооблачно. А ночью столбики термометра будут опускаться до +17. Это даст возможность отдышаться и спокойно выспаться тем, у кого дома нет кондиционеров, - говорит Наталья Сердитова.

Атмосферное давление в эти дни подрастёт: с 746 мм рт. ст. в начале уик-энда до 754 миллиметров к середине рабочей недели.

Прогноз отличный. Наслаждайтесь прекрасной погодой и будьте здоровы!

А поскольку июль только начался, «КП»-Тверь» напомнит, чем можно заняться в течение этого самого благодатного летнего месяца.

Любуемся кувшинками. В июле в водоёмах расцветают белые кувшинки (их ещё называют водяными лилиями) и жёлтые кубышки. Искать их нужно в неглубоких водоёмах со стоячей или медленно текущей водой.

Идём на рыбалку. В июле отлично клюют карп и сазан. Можно добыть и хищника, который сейчас охотится на подрастающую мелочь. Отправляясь на щуку, помните: она будет активнее клевать рано утром, когда ещё не так жарко.

За грибами. После прошедших дождей улов любителей тихой охоты должен быть особенно хорош. Боровики, подберёзовики, грузди, сыроежки, маслята - все они уже дожидаются вас в лесу. Но не увлекайтесь походами в глубокую чащу и обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон!

Собираем липовый цвет. Зимой вы сможете заварить ароматный чай. Он не только вкусен, но и полезен при простуде. Липовый цвет содержит витамины, антиоксиданты, эфирные масла и даже природные антибиотики. Собирать его лучше в разгар дня, когда цветочки раскрыты. В идеале - через 3-4 дня после начала цветения. Сушат липовый цвет в сухом проветриваемом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.