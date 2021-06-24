За то, что не следил за историческим зданием, в Твери с собственника хотят взыскать 3 000 000 рублей или посадить

Часть архитектурного ансамбля превратилась в завал (на дальнем плане). Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Тверское интернет-пространство огласила весть о том, что прокуратура провела проверку состояния старинного архитектурного ансамбля «Винные склады», а результатом её стало уголовное дело. Расследованием занялась полиция.

Речь идет о здании из красного кирпича в глубине комплекса напротив пятого роддома, известного в Твери как химбаза. Адрес здания: Санкт-Петербугское шоссе, дом 4, корпус 1.

То, что там территория химбазы, - в Твери знали все. А то, что исторические винные склады, узнали от прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры Заволжского района Твери на месте удостоверилась в том, что на этажах здания кое-где нет окон, между этажами обвалено перекрытие, срезана электропроводка и батареи.

Как говорится - картина масло. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

- Кроме того, северный одноэтажный объем здания и производственный корпус уничтожены полностью. В момент осмотра на месте существования зданий наблюдались завалы элементов строений, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Между тем, как известно, это исторический архитектурный ансамбль конца XIX - начала 1-й половины - середины XX века. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. А значит, подлежит государственной охране.

Это «КП»-Тверь» подтвердили в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

- Согласно действующему законодательству, бремя содержания объекта культурного наследия несет его собственник либо пользователь, - уточнили при этом в официальном ответе на наш запрос в ведомстве. - Собственники данного объекта уведомлены о необходимости надлежащего содержания данного объекта культурного наследия в целях предотвращения его повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения установленного порядка использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объекту культурного наследия.

Еще часть запущенного комплекса. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Информацию о том, кто же является собственником «Винных складов», в управлении нам не сообщили.

Меж тем прокуратура направила материалы своей проверки в полицию. В итоге возбуждено уголовное дело за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (статья 243, ч.1 УК РФ). Санкции статьи широкие: от штрафа до 3 000 000 рублей до лишения свободы на три года.

«КП»-Тверь» обратилась за информацией по делу в УМВД России по Тверской области.

- Сотрудники полиции занимаются этим делом, проводят проверку, конкретных деталей пока в интересах следствия предоставить не можем, - ответили в пресс-службе областного управления.

- Можете сказать, на собственника вышли?

- Пока на этот вопрос отвечать не можем.

«КП»-Тверь» будет следить за развитием событий.