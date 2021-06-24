Отчёт губернатора о деятельности правительства Тверской области за 2020 год прокомментировали депутаты Заксобрания

Депутаты Заксобрания заслушали доклад губернатора о работе правительства в 2020 году. Фото: ЗСТО

24 июня на заседании Законодательного Собрания Тверской области губернатор Игорь Руденя выступил с отчетом о результатах деятельности Правительства Тверской области за 2020 год.

-Прошедший год потребовал от системы государственного управления Тверской области оперативного и эффективного реагирования на вызовы в здравоохранении, экономике, социальной сфере. Конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти внесло важный вклад в обеспечение своевременной и эффективной поддержки наших граждан, предприятий и организаций,– подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил депутатов Законодательного Собрания региона за совместную работу в интересах Верхневолжья, отметив, что она позволила Тверской области без существенных потерь преодолеть сложности, связанные с пандемией. Отметил, что в прошедшем году был принят ряд важных законов Тверской области, обеспечивающих налоговые преференции для предпринимателей, поддержку многодетных семей, совершенствование системы медицинской помощи, развитие дорожной сети, внедрение новой модели общественного транспорта. В докладе прозвучало: необходимо сосредоточить усилия на решении стратегических вопросов в сфере демографии, развитии экономики, модернизации инфраструктуры, повышении эффективности социальной сферы.

По словам Игоря Рудени, в настоящее время идёт формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет. В нее войдут инициативы и проекты каждого муниципального образования.

-Приглашаю депутатов Законодательного Собрания, глав муниципальных образований, представителей делового сообщества и всех жителей Тверской области внести свой вклад в эту работу», – обратился к присутствующим на заседании.

Глава региона отметил, что в прошедшем году был принят ряд важных законов Тверской области, обеспечивающих налоговые преференции для предпринимателей, поддержку многодетных семей, совершенствование системы медицинской помощи, развитие дорожной сети, внедрение новой модели общественного транспорта.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Голубев, председатель Законодательного Собрания Тверской области:

- Для большинства депутатов, многие из которых будут участвовать в выборах, слова Игоря Михайловича прозвучали, как предложение продолжать работать вместе. Хочу подчеркнуть, что Законодательное Собрание находилось в полном контакте с Правительством региона и лично с Игорем Михайловичем Руденей, как с губернатором Тверской области. Это было не только в 2020 году, но и в предыдущие годы. Благодаря такому конструктивному взаимодействию нам удалось принять очень важные законы в разгар пандемии коронавируса. В первую очередь, они касались мер поддержки малого и среднего бизнеса, упрощенной системы налогообложения, патентной системы, социальной поддержки населения.

Отмечу, что я оцениваю Отчет о деятельности Правительства Тверской области не только как председатель Законодательного Собрания, но и как депутат с опытом. Очень приятно, что в сложном 2020-м году те планы, о которых Игорь Михайлович говорил, в том числе, в предыдущих выступлениях в Законодательном Собрании, получили свое развитие. То есть, это поступательное движение региона вперед и, думаю, Законодательное Собрание седьмого созыва будет таким же образом поддерживать ту активную, направленную на развитие политику, которую проводит Правительство Тверской области под руководством губернатора. То есть, регион становится лучше, город Тверь становится лучше, и это все замечают.

Андрей Епишин, сенатор Российской Федерации:

- Самое главное, на что я обратил бы внимание – отчет очень убедительный. Это не просто отчет о работе Правительства Тверской области за 2020 год, это отчет о результатах стратегии, которая реализуется в разных направлениях в нашем регионе. Отмечу несколько важных моментов. Во-первых, 2020 год был очень сложным в плане работы в условиях пандемии, и те решения, которые принимались в регионе, были не скоропалительные, а выверенные и продуманные. Об этом свидетельствуют результаты работы как в сфере здравоохранения, так и в экономике. Во-вторых, у нас очень хорошие показатели бюджета – они не ухудшились, несмотря на пандемийный год. Это отмечается и Правительством РФ, а решения, которые принимаются на федеральном уровне, позволяют нам с нашим устойчивым бюджетом и снижением долга получать дополнительные гранты, которые мы направляем на различные программы.

Если говорить о системной работе, то есть четкая позиция губернатора и органов государственной власти субъекта по вопросам ЖКХ. Я считаю, что она абсолютно верна, и результаты 2020 года об этом свидетельствуют. Не могу не сказать о транспортной реформе, реализуемой в регионе. Это абсолютно правильная стратегия, которая успешно работает. Подчеркну, что в рамках отчета «Внешэкономбанка» в Совете Федерации, оказывающего содействие в реформе, Тверская область была отмечена исключительно положительно.

Демографическая политика. В регионе создано министерство демографического развития, которое отвечает именно за это направление, работает с проблемами многодетных семей, занимается вопросами повышения рождаемости. Подчеркну, что обширная система мер, которая реализуется в регионе для поддержки детей и многодетных семей, дает довольно впечатляющие результаты.

В целом, сегодняшний отчет можно охарактеризовать, как результат системной работы, направленной на достижение поставленных целей.

Александр Клиновский, заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по государственной политике и местному самоуправлению:

-Я считаю, что работа правительства Тверской области в две тысячи двадцатом году была проведена на отлично. В условиях пандемии, которая у нас, к сожалению, не закончилась, правительство смогло удержать те показатели, которые необходимы для нормальной работы Тверской области.

Виктор Константинов, заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области:

-В докладе губернатора была представлена полная картина всех направлений деятельности правительства. Доклад я бы разделил на три блока вопросов – хозяйственные вопросы, социальная политика, и взаимодействие с федеральной властью.

На сегодняшний день произошло значительное увеличение средств для областного бюджета из внешних источников. В полтора раза больше, чем в 2019 году. Это говорит о том, что федеральная власть доверяет правительству Тверского региона.

Доверяет тем действиям, которые обеспечивают нормальную хозяйственную деятельность Тверской области в условиях пандемии.

С точки зрения социальной политики в докладе отражены те законодательные инициативы, законы, которые были приняты законодательным собранием с учетом обеспечения благосостояния граждан. И второе – это забота и о здоровье, и забота о подрастающем поколении.

С точки зрения промышленности – мы впервые увидели созидание. Два с половиной миллиарда рублей были выделены непосредственно на поддержку в сложных условиях пандемии. Поддержку и малого бизнеса, и промышленных предприятий, для того, чтобы легче было пережить те сложные условия, в которых оказались хозяйствующие субъекты.