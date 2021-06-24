Системная работа на перспективу: отчёт правительства о работе в 2020 году комментирует президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков

Губернатор Игорь Руденя доложил областному парламенту о работе органов исполнительной власти региона в 2020 году. Фото: ЗСТО

24 июня на заседании Законодательного Собрания Тверской области Губернатор Игорь Руденя выступил с отчетом о результатах деятельности Правительства Тверской области за 2020 год.

В отчете о результатах деятельности Правительства Тверской области Игорь Руденя затронул основные показатели развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, туризма. Большое внимание было уделено ремонту дорог, газификации, улучшению экологии и работы жилищно-коммунального хозяйства, поддержке семей с детьми и старшего поколения. Глава региона озвучил итоги работы в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Ключевую роль в сохранении стабильной ситуации в экономике региона в 2020 году, по мнению губернатора сыграла промышленность. На поддержку отрасли по линии федерального Фонда развития промышленности было направлено свыше 1,7 млрд рублей – в 15 раз выше показателей 2019-го года.

Губернатор особо отметил - туризм, производство, торговля, сфера услуг – это отрасли, где особенно важно поддерживать малый и средний бизнес. «В прошедшем году наши малые и средние предприятия продемонстрировали высокую устойчивость. Их оборот составил 341,3 миллиарда рублей, общее число субъектов малого и среднего бизнеса – около 44 тысяч 800 предприятий», – сообщил глава региона.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе были усилены меры прямой финансовой поддержки и поручительства для бизнеса. Доклад слушал не только депутатский корпус, но и представители бизнеса, Промышленности, производства, других сфер.

Своё видение тем и перспектив, отраженных в докладе в разговоре с «КП»-Тверь» прокомментировал президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков:

-Минувший год и год текущий - очень непростые для региона из-за пандемии коронавируса. Приятно, что в этот сложный период у руководства области есть четкая стратегия и видение, как действовать, работать, развивать регион в соответствии с внешними вызовами. Отмечу несколько важных моментов. То, что регион не ввёл жёсткого локдауна в минувшем году, позволило многим предприятиям выжить. Озвученный прогноз в плане помощи в перспективе предприятиям, в том числе и промышленного сектора, в сочетании с федеральными мерами поддержки не может не обнадеживать.

Второй момент: строительство дорог и газификация юго-запада.

С 2021 по 2025 годы в регионе планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. Газификация муниципалитетов кардинально повысит инвестиционный потенциал территорий и качество жизни людей. Планы дорожного строительства также вселяют оптимизм, ведь дороги - кровеносные артерии региона, по которым передвигаются на только люди, но и промышленные грузы, товары. Все это способствует развитию экономики. Было заявлено и о развитии и ремонте трасс, ведущих к туристическим объектам. Это очень позитивно - будет способствовать развитию туризма в регионе.

В целом, сегодняшний отчет можно охарактеризовать, как результат системной работы и работы на перспективу.