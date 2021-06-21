«Каждый должен упокоиться в земле»: в Тверской области поисковики перезахоронили останки 32 красноармейцев

Перезахоронение красноармейцев в Старицком районе. Фото: ЗСТО

В Старицком районе в братской могиле в деревне Новое перезахоронили останки тридцати двух красноармейцев, найденных участниками поискового отряда «Русь» в ходе полевых работ 2020–2021 годов.

Удалось установить имя только одного – Петра Кутергина. Командир поискового отряда «Русь» Валерий Фрыгин называет полевые сезоны 2019-2021 годов архисложными. И вовсе не потому, что вмешалась пандемия коронавируса с ее ограничениями.

Обследование бывших стрелковых ячеек в окрестностях деревни Новое, против ожидания поисковиков, дало непредсказуемый результат. Военные археологи наткнулись на временное воинское захоронение. Такие могилы поисковики называют времянками. Появлялись они в полосе либо наступления, либо обороны красноармейцев. После боя, а то и во время сражения, бойцы просто стаскивали своих погибших товарищей в воронки от снарядов или разрушенные блиндажи и хоронили временно. Если командиры успевали – на карту наносилась точка такой времянки. Но, чаще всего, никаких отметок не было. Ликвидировать временные братские могилы начали уже после войны, в середине пятидесятых. Местные жители перезахоранивали бойцов со всеми почестями. Но не всех, а тех, кого смогли извлечь из ям.

Перезахоронение красноармейцев в Старицком районе. Фото: ЗСТО

- Мы увидели, что частично бойцы были извлечены. В данном захоронении было обнаружено порядка восемнадцати бойцов и найден один единственный медальон, который мы отправили на экспертизу. Благодаря этому мы установили имя бойца – Петр Кутергин, - рассказывает командир поискового отряда « Русь» Валерий Фрыгин.

Никаких личных вещей при обнаружении Петра Кутергина найдено не было. Только смертный медальон. По сохранившейся анкете в капсуле имя и установили. Внук Петра Кутергина, Александр, рассказывает, что о деде вообще ничего не было известно. Еще до войны семья распалась, бабушка умерла в тридцать девятом, сынишка Андрей оказался в детском доме в четыре года. Деда не пытались искать – даже зацепиться было не за что. Знали только, что пропал без вести где-то под Старицей. Знали, помнили и ждали.

- Каждый должен упокоиться в земле. Пропал без вести – не означает, что его вообще нет. Когда деда нашли, то появилась возможность по-христиански захоронить. Для нас, для фамилии спокойно стало, - говорит Александр Кутергин.

Таким образом, простого солдата Петра Кутергина, пропавшего без вести, пытались хоронить уже дважды. И никто не знал, что у него есть тот самый смертный медальон. Только на третий раз красноармеец Петр Кутергин вернулся с войны - спустя восемьдесят лет. Вернулся победителем – ведь о победе над фашизмом красноармейцы говорили уже в сорок первом, в самом страшном для страны году войны.

- Вряд ли найдутся все пропавшие без вести на той войне. Потери были огромны, и далеко не всегда командиры успевали подписать похоронки. Но поиск надо продолжать. Мы должны помнить обо всех защитниках Родины. Действительно, формулировка «пропал без вести» не означает, что солдата нет. Он есть, просто его надо найти, - отметил, комментируя траурное мероприятие, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Командир поискового отряда «Русь» Валерий Фрыгин сказал, что поисковики в окрестности деревни Новое еще вернутся. Не может быть, чтобы в полосе тяжелейших боев сорок первого года было только одно временное захоронение погибших красноармейцев. А, значит, надо искать.