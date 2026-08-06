Как грибникам в Тверской области не нарваться на штраф

Один грибник хорошо, а два лучше. Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван Петрович - грибник со стажем. Летом живет на даче, за последние 30 лет изучил все грибные места недалеко от дома. И одним из первых обычно появляется на рынке с дарами природы.

- Собирать грибы люблю, умею, а еще с помощью этого своего хобби зарабатываю на жизнь. Небольшая прибавка к пенсии. Правда, сейчас уже здоровье подводит. Хожу реже. Не то что мой сосед: он набирает большой рюкзак грибов и везет в Москву. У него там оптовый покупатель есть - какой-то ресторан. Вот это я понимаю, у Михалыча прибыль, а у меня так, копейки… - рассказывает сосед по даче.

Сейчас грибник переживает: слышал про новый закон о штрафах за грибы. Говорит, что не хотелось бы на старости лет оказаться нарушителем закона, да и не понимает, что и как будет происходить. Говорят, что на мини-рынках грибники уже начали искать себе укромные места для торговли.

Вот это поляна! Фото: Виктор Драчев

ИЗ ЛЕСА НА ЭКСПЕРТИЗУ

Сбор грибов для еды или заготовок не требует разрешений и не облагается налогами, согласно Лесному кодексу России. Закон, о котором сейчас говорят, вступит в силу 1 сентября. Согласно документу, продажа грибов вполне допустима, но необходима ветеринарно-санитарная экспертиза. Без лабораторной проверки торговля дарами природы запрещена.

Как пояснили «КП»-Тверь» в тверском региональном Россельхознадзоре, разработчик нового закона - Минприроды РФ. Механизм действия закона до конца еще не проработан. Возможно, ответственность ляжет на ветеринарных врачей, которые работают на рынках. Как известно, экспертизу проходит мясо-молочная продукция, прежде чем попасть на прилавки. К категории продуктов со справкой теперь будут отнесены и грибы. Специалисты проверят внешний вид, запах, а свежие и замороженные грибы по правилам нужно дополнительно исследовать на яйца гельминтов.

В Тверской области 1500 видов грибов. Фото: Юлия КРУТОВА

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Как отмечают эксперты Россельхознадзора, грибы по своей природе являются своеобразной «губкой». Они активно впитывают из почвы и воздуха различные вредные вещества: соли тяжелых металлов (свинца, кадмия), радионуклиды, пестициды и другие токсичные соединения. Любой гриб, выросший в загрязненном месте, может накопить опасные концентрации токсинов.

Поэтому категорически не рекомендуется собирать грибы вдоль автомобильных и железных дорог, вблизи промышленных предприятий, химических заводов, свалок. Часто грибы растут в черте города, в парках и на газонах. Они также впитали в себя всю грязь города. Кроме того, зеленые территории часто обрабатываются ядохимикатами для борьбы с вредителями.

Если грибы идут на экспорт, Россельхознадзор оформляет фитосанитарные сертификаты, проверяя партию на отсутствие карантинных объектов, а также различных вредных веществ: солей тяжелых металлов (свинца, кадмия), радионуклидов, пестицидов и других токсичных соединений.

А вот этот грибочек лучше не трогать. Фото: Юлия КРУТОВА

ЗА ГРИБАМИ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

Кстати, с 1 сентября 2027 года введут разрешение на сбор краснокнижных грибов через «Госуслуги». Такое нововведение содержится в проекте приказа Минприроды. Документ проходит процедуру общественного обсуждения. Речь идет о сборе грибов для научных и музейных целей, оформить разрешение на сбор будет возможно в режиме онлайн. Новшество коснется лишь грибов, занесенных в Красную книгу России, то есть редких и исчезающих видов. Обычный грибник, который будет собирать подберезовики, белые и другие привычные нам грибы, нововведение вообще не заметит, считают эксперты.

КРАСНОКНИЖНЫЕ

С 1 сентября обновляются нормы, касающиеся редких краснокнижных грибов. Любой их сбор допускается только в исключительных случаях и строго по разрешению. А продавать их вообще запрещено. За это предусмотрен штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Если будет доказано, что гражданин знал об охранном статусе гриба, ему грозит уголовная ответственность по ст. 260.1 УК - штраф до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до четырех лет. Список грибов, занесенных в Красную книгу, утвержден приказом Министерства природных ресурсов РФ.

Честно говоря, с краснокнижными больше всего проблем. Изучив список, мы сделали такой вывод: гражданин без биологического образования вряд ли сможет их опознать. Аскокорине торфяная, микростома скученная, саркосома шаровидная, саркосфера корончатая, трутовик лакированный, аурипория золотистая, грифона курчавая, гриб-баран и так далее. Из всех названий длинного списка встретилось только два знакомых слова - мухомор крошащийся да еще трюфель летний. В Тверской области трюфели не растут, а вот в соседней Московской встречаются. Этот гриб занесен в региональную Красную книгу.

Надо брать. Фото: Юлия КРУТОВА

Всего в федеральной Красной книге числится более 40 видов грибов, не считая региональных перечней. В Тверской области тоже есть своя Красная книга, в ней отмечены 30 видов грибов. Притом что всего на территории региона растет около 1500 видов.

Стоит изучить краснокнижные на картинках. Некоторые имеют настолько удивительный вид, что наверняка запомнятся. Но сорвать их для употребления в пищу вряд ли придет в голову разумному человеку.

Наиболее популярные для сбора грибы - сморчки, строчки, белые, подберезовики, подосиновики, опята, маслята, рыжики, вешенки, шампиньоны и лисички - как раз разрешены для частного использования.

Особого внимания заслуживают «психоделические» грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин. Такие виды приравнены к наркотическим средствам. За их сбор, хранение, а тем более продажу грозит не административная, а уголовная статья.

Самое главное, что незнание не освобождает от ответственности. Поэтому перед походом в лес надо изучить актуальный список охраняемых видов, чтобы избежать нарушения закона. Эксперты советуют заранее загрузить в телефон снимки краснокнижных и психоактивных видов.

В некоторых регионах отдельные виды мухоморов - в Красной книге. Фото: Юлия КРУТОВА

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ САНКЦИЙ

Когда грибнику гарантированно грозит штраф? Если он собирает дары на особо охраняемой природной территории. За любой гриб, даже не краснокнижный, грозит штраф по статье 8.39 КоАП - от 3 до 4 тысяч рублей.

Также запрещен сбор грибов, когда лес закрыт из-за пожароопасного режима. Можно нарваться на штраф до 50 тысяч рублей, даже если вы не разводили костер.