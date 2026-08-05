Кому в Твери отключат горячую воду с 10 и 11 августа

Сезон плановых отключений горячей воды подходит к завершению. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери наступают завершающие этапы сезонных гидравлических испытаний и плановых ремонтов на теплосетях. В связи с этим еще в десятках домов города отключат горячую воду с 10 и 11 августа 2026 года на три недели. Публикуем их адреса согласно графику ресурсоснабжающей компании - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области». Пропасть горячая вода в кранах должна в 10:00 установленного дня, а вернуться - в 9:00 (куда звонить, если вам вовремя не включили воду, читайте ниже).

КОМУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 10 ПО 30 АВГУСТА

Пролетарский район

Восстания ул., 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40 к. 2, 42, 44, 44 к. 2, 46;

Коллективный пер., 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10;

Константина Заслонова ул., 1, 5, 7, 9, 11;

Профсоюзов б-р, 1, 3, 3 к. 3, 4, 5а, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 к. 4, 6, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 17/16, 18 к. 2, 19, 21, 23, 25, 27;

Севастьянова ул., 1, 1 к. 1, 2, 2 к. 1, 3, 5, 6, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20;

Стахановская ул., 31, 33, 35, 37;

Тракторная ул., 4а, 5, 5б, 5в;

Халтурина ул. 16, 20, 22.

КОМУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 11 ПО 31 АВГУСТА

Пролетарский район

1-я Красной Слободы пер., 3, 7/1, 7б;

2-я Красной Слободы пер., 5;

6-я Пролетарская ул., 16, 17, 18, 19, 20, 26;

7-я Красной Слободы ул., 27;

7-я Пролетарская ул., 8;

8-я Красной Слободы ул., 4 к. 1;

Бакунина ул., 13, 15;

Баррикадная ул., 4, 6;

Борихино Поле ул., 1;

Виноградова ул., 2, 10;

Гайдара ул., 46, 47, 48, 50;

Гончаровой ул., 8, 10;

Громова ул., 4, 5, 6, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 8, 9, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 12, 14, 16, 17 (нж), 18 к. 1, 18 к. 2, 22 к. 1, 22 к. 2, 23, 25, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 30, 32, 34, 36 к. 1, 36 к. 2, 38, 40 к. 1, 40 к. 2, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к. 2, 48 к. 3, 50 к. 1, 50 к. 2, 50 к. 3, 56, 58;

Калинина пр-т, 6, 8;

Карла Маркса ул., 5, 7, 9, 11;

Коробкова ул., 13, 14, 17, 17 к. 1, 20;

Макарова ул., 4 к. 1, 4 к. 2;

Мигаловская наб., 13, 14, 15, 15а, 16, 17;

Николая Корыткова пр-т, 36, 38, 40, 42, 44, 44а;

Ногина б-р, 2, 4, 6 к. 4, 7, 8, 8 к. 1, 9, 10 к. 1, 10 к. 2;

Серебряковская пристань ул., 13;

Спартака ул., 4/2, 5, 19, 32, 34, 39а (общежитие), 41б (общежитие), 43, 44, 45 к. 1, 46;

Старицкое ш., 2 стр. 1, 5, 5а, 14, 15, 22.

Центральный район

Беляковский пер. 37;

Тимирязева ул., 3.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам вовремя, согласно срокам графика, не включили горячее водоснабжение, можно уточнить причину по телефону горячей линии ООО «ОЭС Тверской области»: (4822) 78-00-00.

По этому же номеру, а также по телефону 34-93-84 ресурсоснабжающая компания призывает сообщать о случаях провалов грунта и выхода горячей воды на поверхность в городе.