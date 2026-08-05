АО «МАКС-М» в Твери: как вернуться к жизни после травмы

Хороший реабилитолог поможет "сродниться" с протезом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов стала доступна по ОМС в России с июля 2026 года. В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей.

Протезирование - это технология, позволяющая заменить утраченные части тела искусственными аналогами. К счастью, современные протезы - это не только имитация конечности, но и возможность активно двигаться, работать, заниматься бытовыми делами и даже спортом.

Но важно не просто установить протез. Нужно сначала его правильно выбрать с учетом своего образа жизни, работы, а также научиться им управлять. Реабилитация - это комплекс мероприятий от подготовки культи к протезированию до обучения пациента ходьбе и другим манипуляциям. Самостоятельные усилия занимают массу времени (каждый пациент как бы изобретает заново велосипед). Теперь реабилитация может проходить под контролем специалистов. Это поможет быстрее адаптироваться, восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕРЕСТРОИЛИСЬ

В России существует множество коммерческих производств, но не все граждане знают, что протезы можно получить бесплатно.

Государственных производителей протезов конечностей на рынке немного, но они включены в систему гособеспечения и занимаются протезированием, ремонтом и заменой за счет бюджета.

Хорошая новость: благодаря запуску собственных разработок и импортозамещению российские производители смогли преодолеть такую проблему, как дефицит комплектующих. Она существовала с 2022 года. Сейчас в России производят все основные виды протезов, в том числе и высокотехнологичные.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОТЕЗ

Получить бесплатный протез можно, если он включен в программу ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации), а производитель работает в системе госзаказа. Кроме того, из госсредств оплачиваются плановая замена и ремонт протеза в пределах срока службы, а также проезд к предприятию - производителю протезов.

Оформить документы для этих целей можно через ОМС, квоту или программу реабилитации инвалидов.

Бесплатное протезирование доступно любому гражданину РФ, это право закреплено в законодательстве.

Направление на медико-социальную экспертизу выдает лечащий врач в поликлинике по месту жительства. Эксперты бюро МСЭ на комиссии устанавливают или подтверждают инвалидность. Пациент получает ИПРА, где отмечено, что он нуждается в протезно-ортопедическом изделии.

С ИПРА, паспортом, полисом ОМС и СНИЛС пациент обращается в региональный орган соцзащиты по месту жительства или через «Госуслуги».

Социальный фонд выдает электронный сертификат и зачисляет деньги на банковскую карту платежной системы МИР.

Затем пациент заключает договор с лицензированным центром протезирования, участвующим в программе госгарантий. Протезы требуют регулярного обслуживания, поэтому территориальная доступность производителя имеет значение.

ВИДЫ ПРОТЕЗОВ

Косметический протез. Он пассивный: воссоздает естественную форму и внешний вид конечности, но не выполняет механических функций. Подходит лишь тем людям, для которых внешний вид приоритетнее активных действий (например, при низкой ампутации пальцев/кисти для восполнения объема под одежду). На таких протезах нельзя активно передвигаться, а руками невозможно брать предметы.

Бионический протез. Работает от батарейки. Бионические протезы рук позволяют выполнять хват без мышечного усилия. Протезы ног обеспечивают сгибание и разгибание колена и голеностопа при ходьбе. Подходит тем, кому важно быть в движении. Но у этого протеза есть и минусы: необходимость ежедневной зарядки, чувствительность к влаге и ударам, большой вес.

Механический протез. Протез без внешнего источника энергии. Пациент выполняет движения за счет собственных усилий, а также с помощью ремней и тросиков, шарниров, соединенных с пружинами, фиксаторами, амортизаторами. Подходит людям со средним уровнем активности для самообслуживания и ходьбы по ровной поверхности.

Модульный протез. Его собирают из стандартных частей: гильза, адаптер, сустав, рабочая часть (стопа/кисть). Модульный протез может быть косметическим, механическим, бионическим. В нем легко заменять и обновлять компоненты. Это стандарт для активных пользователей.

Важно помнить о материалах. Наиболее предпочтительны для протезов композитные материалы, титан, карбон, медицинский силикон. Изделие будет прочным, легким, долговечным. Материалы, контактирующие с кожей и мягкими тканями, должны быть биосовместимыми. Это убережет от аллергии и хронического воспаления.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Реабилитация для обладателя протеза очень важна. Нужно пройти физическую адаптацию, дать коже и мышцам привыкнуть к ношению протеза, приспособить его, обеспечить совместимость с телом. Эксперты помогут скорректировать технические особенности изделия в процессе тренировок.

Кроме того, программа адаптации включает обучение надеванию/снятию, уходу за кожей и самим протезом, упражнения на координацию, баланс, управление протезом, отработку шага или хвата. Реабилитация предполагает выработку конкретных навыков. Особенно тех действий, которые необходимы пациенту в привычной жизни или работе.

В программу входит и психологическая поддержка: пациенту помогают принять новый образ жизни, преодолеть страхи, социализироваться.

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