В Осташков приехали именитые бренд-повара, а в Торжок - богатыри

В Осташков приехали именитые шефы. Фото: https://vk.ru/seliger_news

«СЕЛИГЕРСКИЙ РЫБНИК»

В субботу в Осташкове прошел десятый, юбилейный «Селигерский рыбник» (6+). Начиная с первого фестиваля, этот праздник проводился по-разному, однажды, в качестве эксперимента, был организован на одной из баз отдыха Осташковского округа. Но одно всегда остается неизменным - рыбный дух (в буквальном смысле слова), который никого не может оставить равнодушным.

В этом году фестиваль посвятили одному из основателей этой селигерской традиции Максиму Сырникову, который покинул этот мир за несколько дней до фестиваля.

Парад рыб. https://vk.ru/seliger_news

Начался праздник с парада рыб, прошествовавшего по главной улице города до сцены, где проходили основные события. Но эти рыбы были еще не настоящими, а придуманными юными жителями Осташкова. Главное действо состоялось на набережной. На ярмарке можно было купить что-то исконно русское и селигерское. Обращала на себя внимание большая коллекция художественных полотен, многие из которых отображали живописные места осташковского края. Конечно же, вдоволь было вяленой и копченой рыбы.

Осташей и гостей города приветствовали на большой сцене заместитель директора департамента Минпромторга РФ Сергей Лобанов, врио главы Осташковского муниципального округа Светлана Темирбулатова, президент Ассоциации туризма Тверской области, депутат ЗС Ирина Шереметкер, которая была одним из организаторов самого первого фестиваля.

Как всегда, на «Селигерском рыбнике» прошло много кулинарных конкурсов, к которым загодя начинают готовиться местные заведения общепита и повара.

Список бренд-шефов, приехавших в город в качестве членов жюри фестиваля, не просто поражает, но и говорит о его уровне. Это шеф-повар известного ресторана из Звенигорода, бренд-шеф проекта правительства «Москва на волне» Олег Коробань; повар русской кухни, эксперт Московского центра возрождения традиций Сергей Рахманин; исследователь русской кухни и автор кулинарных книг, эксперт Минпромторга России Дмитрий Журавлёв. У Алексея Виноградова столько регалий, что уместно будет прописать их отдельным предложением: шеф-повар в седьмом поколении, победитель «Битвы шефов» (16+) четвертого сезона, экс-шеф-повар олимпийской сборной России, абсолютный чемпион России по кулинарному искусству. Еще в числе именитых гостей - историк кулинарии, теле- и радиоведущий, постоянный эксперт федеральных каналов Антон Прокофьев, основатель первой кулебячной Санкт-Петербурга, победитель шоу «Битва шефов» Михаил Гаврилов и другие профессионалы кулинарного искусства. В их числе теперь и многократный победитель конкурса «Лучший пирог «Селигерский рыбник» Вера Захарова.

В Осташков за рыбой. https://vk.ru/seliger_news

Бренд-шефы побывали в местных заведениях-участниках Осташковского округа, продегустировали лучшие рыбные блюда, определяя лучшее рыбное меню. Участниками этого конкурса стали семь ресторанов и кафе.

Победителем конкурса «Лучшее рыбное меню» в этом году был признан местный гриль-бар и его шеф Антон Афанасьев, приготовивший пятикилограммового «Судака по-Антоновски». Как выяснилось, хватило большой рыбины на пятерых едоков, которые «смели» всё за считаные минуты.

Лучший пирог фестиваля «Селигерский рыбник» в 2026 году приготовила Наталья Воробьёва. Немного ей уступили хозяйки Осташковской женской ассамблеи. На третье место вышло заведение Александра Кокорева.

НОВОТОРЖСКИЙ КРЕМЛЬ В ТРЕХ ЭПОХАХ

1-2 августа Новоторжский кремль стал центром исторического притяжения: музей-заповедник «Торжок» (ранее ВИЭМ) провел фестиваль «Герои трех эпох» (все мероприятия 6+), собравший гостей из разных регионов. В год присвоения Торжку звания «Город воинской доблести» мероприятие обрело особый смысл: здесь, на земле Верхнего городища, трижды вершилась судьба Отечества.

Вещи из прошлого. Фото: Музей-заповедник "Торжок"

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, в торжественном открытии принимали участие депутат Заксобрания Тверской области Максим Пилюшкин, председатель Совета ветеранов города Торжка Павел Омельченко. Почетные гости говорили о памяти и связи поколений: пока мы помним и изучаем историю своей страны, историю своего города, мы непобедимы. Торжок выстоял под Батыем, собрал войско Скопина-Шуйского и выдержал 1800 авианалетов.

В первый день фестиваля гости увидели фольклорный ансамбль «Славяночка», фолк-рок-группы, турнир «Щит и меч», конное шоу рейтаров, танцы студии «Гельвеция» и реконструкторов из клубов «Орловская пехота» и «Штурм».

На празднике житель Торжка Алексей Димаков, боец СВО, пообщался с молодежью, поделился боевым опытом, а также отметил, что такие фестивали являются живыми иллюстрациями к страницам учебников по истории, поднимают патриотический дух и для воспитания молодежи очень важны.

Вещи из прошлого. Фото: Музей-заповедник "Торжок"

Второй день открылся кинологической реконструкцией «Собаки войны», рассказывающей о 60 тысячах собак-саперов и собак-санитаров. Кульминацией стала реконструкция «На рубеже». На 17 площадках гости стреляли из лука, работали в кузницах, осваивали вязь, делали кукол, танцевали, посещали «Солдатский привал». Участники и зрители убедились, что история может быть доступной, живой и объединяющей.

Как отметила директор музея-заповедника «Торжок» Ирина Жукова, развитие таких событийных проектов - ключевая задача обновленного музея-заповедника. Торжок вновь показал силу исторической правды, объединяющую поколения.