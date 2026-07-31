В начале августа лето вернётся в Тверь

Ещё погуляем! Фото: Павел МАКАРОВ.

- Прекрасная погода! Пришёл большой антициклон, и мы будем находиться на его северной периферии. В воскресенье 2 августа могут дождики покапать, но совсем чуть-чуть. В общем, лето начинается! - дала «КП»-Тверь» обнадёживающий прогноз наш постоянный эксперт, доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова.

Что ж, если июлем мы были довольны не всегда (о том, был ли он аномальным, читайте ниже), то август стартует чудесно. В фестивальную субботу 1 августа на градусниках будет +26 и без дождей. Ветер юго-западный, несильный (2 метра в секунду с порывами до 6 метров). Атмосферное давление эталонное: 750-751 мм рт. ст.

Ночь на воскресенье очень тёплая - гуляй не хочу: +21.

В воскресенье 2 августа +27. Во второй половине дня могут чуть брызнуть те самые дождички. Ветер переменных направлений. Давление днём совсем немного понизится - до 748 мм рт. ст. Но уже вечером вернётся к 750 миллиметрам.

В ночь на понедельник +18. Под утро местами могут вновь увлажнить землю небольшие дождики.

В первый рабочий день августа +23. Без осадков, на небе переменная облачность, ветер западный и северо-западный, 2 метра в секунду с порывами до 7 метров. Давление 753 миллиметра.

Следующая ночь будет совершенно безоблачной, а потому прохладной: +14.

Во вторник +24, снова переменная облачность. Ветер чуть тише, чем в понедельник. Давление 753 мм рт. ст.

В ночь на среду +15.

Днём 5 августа снова отличная погода: +25, переменная облачность и всё тот же западный и северо-западный ветерок.

Ночью на четверг будут комфортные +18 градусов.

А вот днём 6 августа могут снова пройти дождики. Но опять несильные и лишь местами - чуть пыль прибить. На термометрах будет +24.

В общем, пока всё очень хорошо.

Что до уходящего июля, то его температура, оказалось, была практически в норме.

- По состоянию на предпоследний день июля, его среднемесячная температура была всего на 0,3 градуса ниже нормы. А учитывая день 31 июля, наверное, как раз до нормы и доберём. То холод, то жара, а в среднем получилась норма - вот как бывает, - говорит Наталья Сердитова. - Зато осадков выпало в полтора раза больше нормы: 153%.

Среднемесячная температура августа в наших краях - 16,8 градуса. Осадков в норме должно выпасть 75 мм. Как всегда, расскажем и об августах-рекордсменах, чтобы было с чем нынешнюю погоду сравнить.

Итак, самым тёплым в истории наблюдений последним летним месяцем был август 1938 года со среднемесячной температурой в +20,8 градуса. Самый холодный август тверичане пережили в 1899 году, среднемесячная температура тогда была +12,8.

Самый жаркий августовский день - 7 августа 2010 года. Тогда столбики термометров поднялись до 38,8 градуса. Самым холодным же стало 31 августа 1966 года, когда была зафиксирована температура в -2,2.

- Но таких чудес у нас на горизонте пока не видно, - улыбается Наталья Сердитова.