Съемочная группа федерального ТВ-канала показала сюжет о Твери в ее новом статусе

Тверской экскурсовод встречает съемочную группу. Фото предоставлено Игорем Марченкофф.

Путешествие в Тверь стало темой сюжета на телеканале Россия-1. В программе «Утро России» (6+) представили город, который несколько дней назад вошел в Золотое кольцо России.

Телеведущая Анна Аксенова с оператором Сергеем прошлись по знаковым местам Твери. Сюжет получился не такой большой, как хотелось бы, но яркий, теплый и душевный. Взглянуть на свой город со стороны всегда полезно. А Тверь со стороны оказалась более чем интересной, заманчивой и современной. «Парадный город на берегу Волги» - как его называли во времена Екатерины. А что сейчас? Посмотрим, на какие наши красоты обратили внимание заезжие туристы 2-го телеканала.

ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ВОКЗАЛА

Рассказ начался с вокзала. Во времена постройки он считался лучшим люксовым вокзалом Октябрьской железной дороги, в котором была даже ВИП-зона. К счастью, в наши дни сохранилась и даже отремонтирована и старинная часть вокзала, и ВИП-зона. Сейчас стараниями сотрудников вокзала она превратилась в музей. И за 160 рублей там может побывать любой гость.

То, чем Тверь действительно гордится, - Путевой императорский дворец и картинная галерея.

Императорский дворец - вид из Дворцового сада. Фото: Юлия Крутова

Этот памятник истории и архитектуры легко может соперничать с подобными объектами культуры в других городах. Но научный сотрудник Тверской картинной галереи Александр Крошкин отметил, что все же это не путевой дворец в привычном понимании, где можно лишь переночевать да побыстрее отправиться дальше, а настоящая резиденция царицы. Видеокадры (для тех, кто там никогда не бывал) тому подтверждение. Залы по-прежнему царские, экспонаты ценные, а атмосфера величественная.

Еще в маршруте - Музей тверского быта. Краеведческих музеев в стране много. И, казалось бы, один похож на другой, но в нашем давно появилась своя фишка: исторические интерактивы с чаепитиями. А коллекция самоваров у нас одна из лучших в стране. Тверских экспертов по самоварам приглашают даже на федеральные телеканалы.

Нельзя не подняться на тверскую «рюмку», где находится единственная смотровая площадка города. С высоты 26-го этажа Тверь как на ладони.

Также любого туриста ноги и экскурсоводы приведут на Трехсвятскую - тверской Арбат. На Трехвятской и соседних улицах расположено несколько частных музеев. Последний открывшийся - музей фотографа Тачалова - привлекает арт-объектом в самом начале улицы. На тверском Арбате можно также купить сувениры, увидеть старинный город в миниатюре.

Две набережные по берегам Волги, где интересно гулять с утра до вечера, тоже привлекли внимание гостей. Именно здесь съемочная группа встретилась с тверским краеведом и экскурсоводом Игорем Марченкофф.

Дворцовая площадь. Фото: Юлия КРУТОВА

Как сообщил Игорь «КП»-Тверь», телевизионщики заранее связались с ним с намерением заказать экскурсию для съемки. Но в процессе разговора задача упростилась, тверской экскурсовод просто проконсультировал, помог найти ключевые точки в городе, представил значимые объекты. Сам Игорь тоже попал в сюжет.

- Договорились с ребятами встретиться на набережной - самом красивом месте в городе. Перед ними стояла задача показать Тверь в свете недавнего включения в Золотое кольцо России: что здесь можно посмотреть, легко ли добраться... Интересовал их в том числе и речной вокзал с точки зрения транспортной инфраструктуры. Но здесь пока нам показать нечего. Ждем окончания стройки. К сожалению, время сюжета ограничено, поэтому вошло далеко не все, о чем мы говорили, - рассказал «КП»-Тверь» Игорь Марченкофф.

На саму встречу он принес альбом со старинными фото, рассказал историю тверских мостов и такой необычный факт: Новый мост старше Старого на 50 лет (Старый появился в нашем городе первым, но история Нового моста началась ещё раньше - в Санкт-Петербурге). Бывает и такое.

Обратил Игорь Марченкофф внимание и еще на одну метаморфозу. Необычная точка у памятника Андрею Дементьеву. Здесь Тверь как бы воплощает в себе два города: посмотришь в одну сторону - Москва, повернешься в другую - Петербург. Надо попробовать повертеться.

Рассказать об истории помогают старинные фото Твери. Фото: Юлия КРУТОВА

КРАСНА ИЗБА ПИРОГАМИ

Гуляя по городу, рано или поздно вспоминаешь о еде. Многие города продвигают свои гастрономические бренды. Тверь не исключение. Все больше появляется кафе, где предлагают не просто русскую, а тверскую кухню, построенную на старинных рецептах. И в наши дни эти блюда могут попробовать туристы. Кроме известных с подачи Пушкина пожарских котлет есть еще кое-что интересное.

Как выясняется, издавна в тверских краях рыба была главным продуктом на столе. Ведь в Тверской области берет начало Волга, здесь расположено девять водохранилищ, система озер Селигера. Поэтому самые известные старинные блюда - рыбные.

Щучина. Это так называемая окрошка из щуки. Блюдо готовят на основе рыбного бульона. В остывший бульон добавляют тёртую редьку или редис, зелень, хрен или горчицу, солёный огурец, а также холодный квас. Окрошка же.

Чорыг. Это тоже рыбное блюдо, напоминающее омлет. Готовят его из филе белой рыбы. Филе обжаривают и заливают взбитой смесью яйца и молока, посыпают зеленым луком. Все это запекается в духовке. В старые времена чорыг пользовался популярностью из-за простых ингредиентов, которые были в каждом доме. Сейчас его можно попробовать в некоторых тверских заведениях. Честно говоря, блюдо очень несложное и для домашнего меню.

В заведениях Твери подают чорыг. Фото: Юлия КРУТОВА

Тверские щи. Главное отличие тверских щей от остальных - грибы. Грибы и ягоды, разумеется, во все времена входили в меню. Тверские повара всегда добавляли в суп белые грибы, маслята или подосиновики.

Жбень. Это хлеб, который пекли в Твери из ржаной муки. Мягкий и с легкой кислинкой, потому что готовили жбень на простокваше. Иногда в тесто добавляли душистые травы, и тогда получалось совсем другое блюдо, которое подавали с маслом и мёдом. Блюдо готовили в русской печи, поэтому попробовать его настоящий вкус нам уже не придется. Иногда аналог жбеня можно найти на гастрономическом фестивале «Верхневолжье» (0+). В этом году он пройдет 22 августа.

В телесюжете ведущие поговорили и с туристами, выслушав их мнение о Твери. Резюме: уютный город всего в двух часах езды от Москвы. Прекрасный тур выходного дня.