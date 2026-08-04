Сказочный подкаст: В Тверском ТЮЗе не пропустили юбилей легендарного сказочника и собирателя фольклора

В Тверском театре юного зрителя придумали интересный проект. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тверском ТЮЗе придумали теплый, почему-то так и хочется сказать, душевный проект на период театральных каникул. Посвящена затея 200-летию со дня рождения знаменитого этнографа и фольклориста Александра Афанасьева, жившего в XIX веке. Он, исследовав духовные традиции, корни славян, сохранил и записал сотни русских народных сказок. И в нашем ТЮЗе сделали своеобразный подкаст на их основе.

«Сразу вспоминается детство, когда мы с упоением слушали рассказы и сказки по радио «Маяк».)) Отличный проект, так держать!» - такой отзыв обнаружился среди комментариев к подкасту в группе театра в соцсети.

Тверская «Комсомолка» решила узнать подробности об этом сказочном проекте по сборнику Афанасьева, озвучили который артисты Тверского ТЮЗа Диана Бадагиева, Александр Евдокимов, Елена Соколова и Роман Клоков.

- Мы очень не хотели пропустить юбилей замечательного собирателя фольклора и сказочника Александра Николаевича Афанасьева, поэтому всей творческой командой сели и стали думать, что же нам такого интересного сделать. И пришла в голову мысль записать вот такие небольшие аудиокниги, - рассказала «КП»-Тверь» главный режиссер Тверского театра юного зрителя Юлия Беляева. - Тимур Шарафудинов (сотрудничающий с нашим театром режиссер-постановщик. - Ред.) взял на себя режиссуру: отобрал сказки, распределил роли. В нашей небольшой студии сделали записи, Тимур монтировал, а музыку и саунд-дизайн к сказкам создали Александра Костырева и Илья Леонтьев. К тому же у нас замечательные актеры с прекрасно поставленной речью - грех не воспользоваться. Количество выпусков мы не знаем, пока что все увлечены.

Тимур Шарафудинов поведал нам, что было непросто определиться с выбором произведений для проекта. Режиссер рассказал, что ему хотелось найти баланс между чем-то узнаваемым и популярным из записанных Афанасьевым сказок и вместе с тем чем-то, что остается в тени более знаменитых текстов его сборника.

- Поэтому при отборе я искал что-то вроде hidden gem (спрятанное сокровище, скрытая жемчужина). Понятно, что у Афанасьева огромное количество записанных сказок, но выбор пал на достаточно популярную историю - «Гуси-лебеди» (0+), с хорошим ритмом и тремя традиционными испытаниями. Дальше - попытка найти hidden gem: «Кот, петух и лиса» (0+)- малоизвестная сказка, почти комедия положений, с одной стороны смешная, с другой - там есть смерть, но история всё равно получается забавная. И третья - «Крошечка-Хаврошечка» (0+) такая своего рода русская Золушка, с очень хорошим языком. В итоге получилась последовательность настроений: приключение - «Гуси-лебеди», комедия - «Кот и лиса», и лирика - «Крошечка-Хаврошечка». Три разных тональности - собственно, этого и хотелось, - объяснил свой замысел Тимур.

Он добавил, что, когда искал первоисточники и листал книгу с записанными сказками, случайно наткнулся и на анекдоты (6+):

- И тут я подумал: как здорово было бы озвучить и их. Конечно, не все из них можно адаптировать для детского прослушивания - многие русские народные анекдоты вполне взрослые. Но я сделал отдельную подборку, куда вошла в том числе популярная «Каша из топора» и еще несколько небольших анекдотов, которые тоже были озвучены.

Тимур признался, что исполнителей подбирать было нелегко - от разнообразия отличных артистов в театре.

- Мне кажется, получился хороший микс молодых голосов и голосов старшего поколения. Например, наш старший коллега Евдокимов прекрасно прочитал «Кота и лису», - заметил Тимур.

Что интересно, в подкасте сказки не просто декламируют, все эти мини-аудиокниги снабжены классным звуковым оформлением.

- Сначала я сам предлагал шумовую партитуру, уже частично выстроенную, а Александра Костырева и Илья Леонтьев добавляли сверху звуки и музыку, искали что-то народное по духу и в то же время баланс, чтобы всё звучало современно, стильно и интересно. Мне кажется, у них это здорово получилось, - поделился Тимур.

Кстати, эта история одним Афанасьевым может и не ограничиться.

- Возможно, появится продолжение, но уже по сказкам Владимира Ивановича Даля, - призналась нам Юлия Беляева.