Нам предстоят чрезвычайно насыщенные выходные! Фото: Марина ЕГОРОВА

Сложным будет выбор для тех, кто хочет напитаться новыми эмоциями в ближайший уик-энд. Ведь 31 июля и 1-2 августа в Тверской области пройдут сразу три фестиваля. Да каких! Старица примет единственный в стране уличный фестиваль клоунов «Карандаш-фест» (6+), Торжок превратится в арену грандиозного исторического действа с фестивалем «Герои трёх эпох» (6+), а жители и гости Осташкова получат шанс отведать вкуснейшую рыбу и пироги на гастрофесте «Селигерский рыбник» (6+).

Расскажем о программе всех трёх фестивалей подробнее.

«Карандаш-фест» - 2026 в Тверской области: даты, программа, цены

Фестиваль пройдёт 31 июля и 1 августа в центре Старицы (смотрите карту ниже).

Уличный фестиваль клоунов «Карандаш-фест» (все мероприятия 6+) посвящён «русскому Чаплину» - великому клоуну Карандашу (Михаилу Румянцеву). Именно в Старице, где теперь проходит это яркое действо, когда-то, немногим более 100 лет назад, он начинал свою клоунскую карьеру.

Фестиваль 2026 года будет вторым по счёту. Первый прошёл в прошлом году с таким размахом, что был отмечен даже в западной прессе!

Фестиваль продлится два дня: 31 июля и 1 августа. Организаторы обещают спектакли, шоу, концерты и «совершенно счастливый балаган на берегах Волги». В программе - сотни лучших клоунов России, в том числе «Анима Аллегра» (золотой состав «Лицедеев»), клоун-театры «Высокие братья», «Комик-Трест», «Микос», непревзойдённые Анвар Либабов и Александр Гусаров и многие другие. Музыку фестивалю клоунов подарят Театр Моссовета, а также модная инди-группа «Рубеж веков», джазмены «Хоронько-оркестра» и акапелла-бэнд Spokanki.

Карта "Карандаш-феста"-2026. Фото: karandashfest.ru

В общем, событие должно быть действительно впечатляющим, однако и цены для тех, кто захочет увидеть всё своими глазами, немалые. На главный день фестиваля (1 августа) детский билет будет стоить 1500 рублей, а взрослый 3000 рублей. Есть предложения со скидками («взрослый + взрослый», «двое взрослых + ребёнок», «двое взрослых + двое детей»). Отметим, что для жителей Старицы организаторы выделили тысячу бесплатных билетов-проходок.

В 2025 году на фестивале было действительно весело. Фото: Марина ЕГОРОВА

Программа фестиваля

31 июля, пятница

Все мероприятия этого дня пройдут в районном ДК (Старица, ул. Адмирала Корнилова, д. 4):

13:00-17:00 - конкурс детских цирковых студий;

20:00-21:30 - «Анима Аллегра»: философский спектакль «Симфоцирк «О.Д.А»». Пантомима, магические фокусы и ироничная клоунада.

1 августа, суббота

14:00-15:00 - кавалькада по набережной Волги (шествие артистов фестиваля в сопровождении цирковых машин и духовых оркестров);

15:00-16:00 - музыкальный спектакль «Бременские музыканты» (Театр Моссовета);

16:00-17:00 - выступление будущих звёзд цирка из Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. Румянцева (Карандаша);

17:00-19:00 - дивертисмент с театрами клоунады «Лицедеи», «Высокие братья», «Комик-Трест», «Неболет», «Вокруг», «Анима Аллегра», «Пампуш», «Авабука и друзья» и иллюзионистом Туйчи Ханом;

19:00-20:00 - спектакль «Богатыри» театра «Микос»;

20:00-21:00 - выступление акапелла-бэнда Spokanki;

21:00-22:00 - «Хоронько-оркестр»;

22:00-23:00 - группа «Рубеж Веков».

Фестиваль «Герои трёх эпох» - 2026 в Тверской области: даты, программа, цены

Фестиваль «Герои трёх эпох» (все мероприятия 6+) состоится в субботу и воскресенье 1 и 2 августа в Торжке (ул. Старицкая, д. 1).

Древний Новоторжский кремль в эти дни превратится в арену исторического действа, охватывающего, как и следует из названия фестиваля, сразу три эпохи. Гостей ждут зрелищные выступления реконструкторов и полное погружение в дух минувших столетий - сурового XIII века, Смутного времени и фронтовых лет Великой Отечественной войны. Оба фестивальных дня будут стартовать около полудня. Цены на билеты вполне демократичные: 100 рублей детский, 250 взрослый. Дети до 7 лет - бесплатно.

Программа фестиваля

1 августа, суббота

12:00 - открытие фестиваля;

12:10-13:00 - выступление фольклорного ансамбля «Славяночка»;

13:00-13:20 - торжественное начало фестиваля;

13:20-14:00 - показательные бои дружинников - турнир «Щит и меч»;

14:00-14:40 - выступление фолк-рок-группы «Загадки Евы»;

14:40-15:00 - мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция»;

15:00-16:00 - «Состязание рейтаров», конное шоу;

16:00-16:20 - мастер-класс от «Гельвеции»;

16:20-17:10 - выступление фолк-ансамбля «Лиса в Тумане»;

17:20-17:40 - мастер-класс от «Гельвеции»;

17:40-18:30 - выступление фолк-рок-группы «Обух»;

18:30-19:00 - подведение итогов первого дня и награждение победителей турниров.

2 августа, воскресенье

2:00-12:40 - кинологическая реконструкция «Собаки войны»;

12:40-13:10 - выступление фолк-рок-группы «Загадки Евы»;

13:10-14:10 - конное шоу «Состязание рейтаров»;

14:10-15:00 - шоу барабанов и волынок «Огни Пайпс»;

15:00-15:20 - мастер-класс от «Гельвеции»;

15:20-16:00 - выступление фолк-ансамбля «Лиса в Тумане»;

16:00-16:50 - театрализованная реконструкция «На рубеже» (действо, соединяющее три эпохи);

16:50-17:10 - мастер-класс от «Гельвеции»;

17:10-18:00 - выступление фолк-рок-группы «Загадки Евы»;

18:00 - торжественное закрытие фестиваля.

«Селигерский рыбник» - 2026 в Тверской области: даты, программа, цены

«Селигерский рыбник» (все мероприятия 6+) состоится в пятницу 31 июля и субботу 1 августа на центральной городской набережной Осташкова.

Кроме кулинарных и спортивных конкурсов в программе запланированы традиционные игры «Селигерские рюхи», ярмарки, выставка-продажа картин и мастер-классы по приготовлению рыбных блюд.

Вот такие пироги готовят на "Селигерском рыбнике". Фото: Екатерина ИЛЬИНА.

Программа фестиваля

31 июля, пятница

В этот день в рамках фестиваля состоится муниципальный конкурс среди предприятий общепита «Лучшее рыбное меню».

1 августа, суббота

06:00 - старт соревнований «Селигерский рыбак» (открытое первенство по ловле рыбы на поплавочную удочку);

10:00 - конкурс на лучший рыбный пирог «Селигерский рыбник»;

11:00 - фотовыставка;

12:00 - торжественное открытие гастрономического фестиваля, объявление победителей конкурсов пирогов, традиционные игры «Селигерские рюхи», выставка-ярмарка картин селигерских художников; мастер-класс по росписи деревянной игрушки «Рыбка желаний» (цена участия - 400 рублей), мастер-класс «Осташковская набойка» (цена участия - 500-600 рублей);

12:30 - книжная выставка «Вкусно и интересно»; мастер-класс от центральной библиотеки по росписи глиняной рыбки «Главный трофей фестиваля» (цена участия - 350 рублей); мастер-класс «Браслет в технике кумихимо» (цена участия - 250 рублей);

13:00 - концертная программа;

14:00 - парад лодок «Селигерская армада»; и мастер-классы по приготовлению рыбных блюд от бренд-шефов;

14:30 - гонки на сапбордах;

15:00 - детская интерактивная площадка «Поймай волну»;

16:00 - выступление ансамбля русской песни «Самовар» из Санкт-Петербурга.