Виталий Королев вместе с Дмитрием Медведевым посетил форум «Гвардейск» и сообщил о расширении поддержки тверских поисковиков

30 июля форум подо Ржевом посетили гости во главе с Дмитрием Медведевым. Рядом с ним - Виталий Королев. Фото: ПТО.

30 июля председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, глава Тверской области Виталий Королев и депутат Госдумы Владимир Васильев посетили военно-патриотический лагерь им. Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова подо Ржевом. Там проходит молодежный форум «Гвардейск», сообщила пресс-служба правительства региона.

Перед встречей с молодежью Дмитрий Медведев, Игорь Щеголев, Виталий Королев и Владимир Васильев почтили память защитников страны на местном мемориале. Также высокие гостям показали находки поисковиков в ходе Вахт Памяти на ржевской земле.

Ознакомление с находками поисковиков. Фото: ПТО.

Истории посвящен и форум «Гвардейск», организованного «Молодой Гвардией Единой России». В ходе форума проводятся и поисковые экспедиции, причем в этом году, по информации областного правительства, подняты останки 187 павших в боях с гитлеровцами советских воинов.

Также в ходе форума молодежь встречается с федеральными экспертами, политиками, ветеранами СВО.

Сегодня, 30 июля, с участниками «Гвардейска» пообщался Дмитрий Медведев.

«Тема, которой вы занимаетесь, священна для всех нас, - обратился он к молодым людям. - Хочу поблагодарить вас за поисковую работу, работу по сохранении памяти о воинах Великой Отечественной войны и в целом наших воинах. За желание показать собственную позицию в противостоянии с тем курсом, который проводится в отношении нашей страны западными странами, связанным с фальсификацией истории нашей великой Родины. – Совместными усилиями «Молодой Гвардии», «Волонтерской Роты» здесь, на ржевской земле, с 20-го года были подняты и с почестями захоронены останки более 450 бойцов Красной Армии. Это очень большой труд и очень славная деятельность».

Выступление Дмитрия Медведева на форуме. Фото: ПТО.

Дмитрий Медведев также поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту, Донбассу.

Виталий Королев на форуме сообщил о расширении мер поддержки поискового движения в Верхневолжье:

«Принял решение расширить региональную поддержку поисковиков. Выделим дополнительные средства на проведение экспедиций, закупку оборудования, предоставление транспорта. Мы видим в нашей молодежи огромный потенциал. Именно ей завтра предстоит развивать регионы и делать Россию сильнее. Горжусь, что именно Верхневолжье является площадкой для формирования нового поколения лидеров страны!»

Виталий Королев весьма позитивно высказался и про сам форум.

«Ребята здесь не только занимаются поисковыми работами, но и предлагают пути развития России. Сегодня пообщались с молодыми людьми, которые высказали свои предложения. Обменялись мнениями и приняли задачи, которые они перед нами поставили. Будем помогать. И, конечно, считаю, что для нас это важный кадровый резерв лидеров, которые куются в атмосфере патриотического движения и работы в молодежных командах», - сказал глава региона.

Часть лагеря. Фото: ПТО.

НА ЗАМЕТКУ

На форуме «Гвардейск» в Верхневолжье собрались более 1500 человек в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Старт ему дала 28 июля директор ДИП МИД России, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Продлится форум по 2 августа. Как сообщает «Единая Россия», его участники в томи числе подготовят предложения для включения в Народную программу партии.

Военно-патриотический лагерь имени легендарного снайпера, Героя Советского Союза Федора Охлопкова создан в Тверской области в сотрудничестве с Якутией в 2020 году. Там каждое лето молодежь из регионов страны обучается поисковому делу, проходит начальную военную подготовку, разрабатывают разные соцпроекты.