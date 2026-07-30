Без телефонов и гаджетов: На берегу Селигера школьников обучают азам НВП

Занятия проходят по восьми дисциплинам. Фото: УЦ "Наука побеждать"

Под Осташковом открылась вторая смена военно-патриотических сборов «Наука побеждать». Они уже не первый год проводятся на базе молодежного православного патриотического центра «Преображение». В свое время инициатором проведения таких учебных лагерей стала игумения Елисавета Евдокимова, настоятельница Богородицкого Житенного женского монастыря.

На остров Фомино, где оборудована специальная база, заехали 70 школьников. В основном это дети сотрудников Росгвардии, полиции и других силовых ведомств не только Тверской области, но и других регионов.

Остров Фомино. Фото: УЦ "Наука побеждать"

Две недели юные курсанты (возраст от 12 до 17 лет) проведут в настоящем полевом городке в окружении вод Селигера. В программе смены - обучение азам начальной военной подготовки. Занятия будут проходить по восьми направлениям, включая тактическую медицину, тактику ведения боя, воздушно-десантную подготовку, управление БПЛА, топографию и другое. Стоит отметить, что пребывание в лагере бесплатное.

Все курсанты проживают в палаточном лагере в условиях, приближенных к военной службе. Есть часовые, дежурные, командиры и их помощники. Расписание тоже армейское. Подъем в 7 часов утра. Что характерно, жизнь протекает без телефонов и других гаджетов.

Однако время для «гражданских» детских игр и веселья тоже остается.

Вторая смена к учебе готова. Фото: УЦ "Наука побеждать"

«Настоящий патриот - это не только тот, кто умеет владеть оружием или управлять техникой. Это, прежде всего, человек с чистым сердцем и доброй душой, готовый прийти на помощь ближнему, уважающий историю своей страны и почитающий старших. Здесь, в лагере, вы учитесь не только военному делу, но и дружбе, взаимовыручке, умению работать в команде. Это те основы, которые помогут вам стать настоящими защитниками Родины, добрыми и отзывчивыми людьми», - обратилась к юным курсантам игумения Елисавета Евдокимова.

Дети в первый день пребывания в лагере уже поделились своими ожиданиями от сборов.

Милана: «Мне папа рассказал про этот чудесный лагерь, и я с удовольствием согласилась поехать в него. Я хочу получить от этого лагеря удовольствие, новых друзей и новые знакомства, а еще научиться управлять БПЛА».

Ульяна: «Здесь очень хорошая атмосфера, завязываются новые знакомства. А еще мне очень нравятся инструкторы».

Майя: «Хочу получить необычные эмоции, удовольствие и насладиться этими двенадцатью днями в полной мере».

Иван: «Мне больше всего хотелось бы научиться стрелять из разного оружия. А еще приучиться к дисциплине».

Екатерина в лагере уже не первый раз. Вспоминает свои прошлые смены: «В прошлом году мне очень понравилось запускать дроны и убегать, прятаться от них».

Занятия проходят по восьми дисциплинам. Фото: УЦ "Наука побеждать"

Первая смена военно-патриотических сборов в этом году проходила с 5 июля. В ней участвовали 74 курсанта из числа отличившихся учеников кадетских классов, федерации рукопашного боя, учебного центра. Также это были дети участников СВО и силовиков Тверской области. В этом году в армейское расписание добавилась еще одна спецподготовка: воздушно-десантная. В конце смены курсанты сдавали зачеты по пройденным дисциплинам, а на торжественном закрытии лучшие воспитанники были представлены к награждению.

Бывшая курсантка Диана Васильева в этом году вернулась в лагерь в роли педагога по курсу БПЛА.

- Очень волнительно оказаться в другой роли. Преподавателем быть непросто. И я вижу в этих детях себя в прошлом, обычного курсанта в строю. Понимаю, как им сложно, как тяжело, они все это проходят впервые. Стараешься им, конечно, помогать, подбадривать. Не только сказать: «Руки по швам!», но еще научить и показать, где этот шов находится, - делится своими эмоциями Диана.

Расписание жизни - армейское. Фото: УЦ "Наука побеждать"

Всего на острове Фомино в этом году примут три смены. А в перерывах между ними учебный центр «Наука побеждать» тоже не скучает. К примеру, 25 июля участвовал в праздновании Дня города Кувшиново. Инструкторы центра организовали выставку современного вооружения армии РФ и БПЛА, рассказывали гостям об особенностях и специфике военных дисциплин.

На Дне Кувшиновского округа. Фото: УЦ "Наука побеждать"

Участники вспоминают, что на площадку центра зашел глава региона Виталий Королев, который в этот день выезжал в муниципалитет с рабочим визитом. Руководитель области отметил, что знаком с деятельностью центра, поблагодарил за вклад в развитие региона, пообщался с исполнительным директором УЦ Ильей Хорунжим. Полистал также учебное пособие по НВП, которое составили сотрудники центра, один из экземпляров взял с собой.