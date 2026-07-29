Тверские школьники будут выращивать редкие растения для дикой природы

На презентации было подписано Соглашение о сотрудничестве. Фото: Юлия КРУТОВА

Тверская область стала первым регионом, где запустили федеральный научно-образовательный проект «Школьные ботанические лаборатории» (программа «Дети: будущее охраны природы»). Это новый формат экологического образования, в котором есть не только теория, но и практика.

В Тверской области участниками проекта станут 150 школ: от самых маленьких, сельских, до крупных в областной столице. Это около 20 тысяч школьников. Одно из главный условий участия - интерес к научному эксперименту и желание изучать сложный мир растений.

ВЫБРАЛИ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО

Инициатор проекта - Президентский фонд природы, созданный в 2025 году. Цель «Школьных ботанических лабораторий» - создание системы современного экологического просвещения школьников, развитие их интереса к изучению и сохранению биоразнообразия нашей страны. Оператором проекта в Верхневолжье выступит Фонд Твери при поддержке регионального правительства. Презентация прошла в оранжерее сада Путевого дворца.

Гостям представили краснокнижные растения. Фото: Юлия КРУТОВА

Руководитель Фонда Твери, депутат Госдумы от Тверской области Юлия Саранова, отметила, что глава Тверской области Виталий Королев поддержал инициативу о включении региона в число первых пилотных территорий. Нашлось много партнеров. Это Министерство образования и Минприроды региона, Ботанический сад ТвГУ, тверская станция юннатов. На встрече было подписано Соглашение о сотрудничестве между Минобром области и Фондом Твери.

«Наш Фонд Твери берет на себя роль координатора этого амбициозного начинания в регионе. Мы обеспечим поставку необходимого оборудования, привлечем специалистов-методологов, окажем поддержку образовательным учреждениям, учителям. В числе участников и городские школы, и небольшие сельские. Главный критерий - интерес школьного коллектива к теме сохранения природного богатства», - отметила Юлия Саранова.

Сейчас создана сеть школьных лабораторий. 150 школ Тверской области получат комплект оборудования для выращивания краснокнижных растений, методические материалы и доступ к цифровой платформе. Подготовлены пришкольные участки. Следующая поставка в школы - фитостеллажи. Семена растений предоставит экспертный партнер проекта - Ботанический сад ТвГУ.

Участники проекта. Фото: Юлия КРУТОВА

КРАСНОКНИЖНИКОВ НИКТО НЕ ЗНАЕТ «В ЛИЦО»

Одной из особенностей проекта является его практическая природоохранная и научная направленность. Программа действий такая: первый год - посадка семян и выращивание рассады. В течение учебного года школьные команды под руководством педагога-куратора будут фиксировать этапы роста, загружать результаты наблюдений и фотографии на цифровую платформу через личные кабинеты. Второй и третий годы - взращивание растений, создание краснокнижных клумб на пришкольных участках. Четвертый год - пересадка редких растений в согласованные с Минприроды зоны ООПТ и на другие территории нашего региона. К концу года по проекту планируется отдать на высадку 8 000 сеянцев десяти видов растений.

Директор Ботанического сада Юрий Наумцев двумя руками «за» такую инициативу:

- Пусть дети учатся любить и жалеть растения. Пусть побудут рядом с этой красотой, увидят, как живет природа. Пусть узнают, как выглядят краснокнижные растения. А то ведь никто, даже взрослые, если честно, не знают их «в лицо».

На вопрос, сколько видов растений и какие именно будут выращивать дети, Юрий Владимирович ответил уклончиво. Даже получить всходы из семян - задача непростая. Пусть сначала взойдут. Эксперты Ботанического сада подберут менее капризных краснокнижников, но как они поведут себя, как приживутся, сказать пока сложно.

На территории Ботсада 62% растений - краснокнижные. Но есть такие, которым нужны особые условия. А для наблюдения за отдельными видами вообще требуется лет пятнадцать.

Презентация прошла в саду Путевого дворца. Фото: Юлия КРУТОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В НАГРАДУ

К участию в проекте организаторы пригласили геймификаторов - ребят, которые создают игры. Они переведут научный эксперимент в цифровое поле. Компьютерные игры помогут поддерживать интерес юных ботаников.

Но на самом деле школьные лаборатории - это не игра. По итогам записей школьниками наблюдений на платформе будут сформированы массивы цифровых данных, которые помогут обучить искусственный интеллект и в будущем смогут быть использованы учеными и исследователями.

Кроме того, команда проекта разрабатывает целый марафон совместных экомероприятий для школьников. Это занятия по экологии, сохранению биоразнообразия и изучению краснокнижных растений. У всех участников будет возможность выполнять спецзадания и получать за них баллы. По итогам рейтинга лучшие «научные сотрудники» получат путевки в «Артек», а также в путешествие по России.

Зам. министра природы Алина Столярова. Фото: Юлия КРУТОВА

Заместитель министра природы региона Алина Столярова назвала этот проект беспрецедентным:

- Это мост между наукой и школьными уроками биологии. Кроме знаний и навыков, которые получат дети, у проекта есть еще один безусловный плюс: увеличится количество краснокнижных растений в природе региона. Их вырастят и высадят сами ребята. Важно, что в проекте примут участие малокомплектные школы, где всего 70, 50, 16 учеников. Для них природа - это родная стихия. Надо сказать, что сельские ребята о природе знают гораздо больше своих городских сверстников. Они с восторгом откликнулись на участие в проекте.

О первых результатах эксперимента можно будет судить уже через два года. Заместитель министра образования Юлия Давыдова отметила, что, если он окажется удачным, такая лабораторная практика распространится на все школы региона.