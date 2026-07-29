В Мермеринах будет праздник

Директор компании «Центрстрой» Андрей Посевкин. Фото: Виктор ИВАНОВ

Но в конце минувшего года тверская компания «Центрстрой» выиграла грант на проведение здесь капитального ремонта, провела проектно-изыскательские работы и к ремонту приступила.

К исполнению проекта организация приступила после новогодних праздников, то есть времени на выполнение его было немного: завершить ремонт требовалось к 1 сентября. А объём работ предстояло выполнить более чем серьёзный.

- По сути, у нас был запланирован больше чем капитальный ремонт, - рассказывает Андрей Посевкин, директор «Центрстроя». - Нам предстояло выполнить монтаж вентилируемого фасада из керамогранита, заменить все оконные блоки, все системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоочистки, заменить все слаботочные системы и всю электрику, выполнить полную отделку всех помещений, ну и так далее. Чтобы всё это сделать в столь сжатые сроки, мы привлекли максимальное количество специалистов, организовали практически бесперебойную работу. Но главное - наш коллектив прекрасно понимал, что это не рядовой объект, а школа, то есть мы работаем для детей. Поэтому все работали с особой ответственностью.

С мнением Андрея Посевкина согласен и Михаил Ядыкин, директор школы:

- Мы в полной мере удовлетворены работой строителей. Они трудились с полной отдачей и показали себя очень хорошими профессионалами. К тому же постоянно держали в курсе ремонта и руководство школы, и администрацию муниципального округа. Если возникали какие-то вопросы - ремонт есть ремонт, мы со строителями решали их сообща. На данный момент ремонт уже почти завершён, завозится новая современная мебель. У меня нет никаких сомнений в том, что первого сентября обновлённая школа распахнёт свои двери и в посёлке будет настоящий праздник...

К этому можно добавить, что школа в Мермеринах - далеко не единственное из образовательных учреждений нашей области, в которых в настоящее время завершается капитальный ремонт. На данный момент коллективы организаций, входящие в «Тверское объединение строителей», завершают его в 24 школах, 9 детских садах и 6 колледжах в Бежецком, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Калининском, Кимрском, Кесовогорском, Лихославльском, Максатихинском, Старицком и Торжокском муниципальных округах, а также в городах Вышний Волочёк, Ржев, Торжок и Тверь. И общая стоимость работ превышает 2 млрд 995 млн рублей.

Благодаря этому в первый день осени праздник будет не только в Мермеринах, но и во многих других населённых пунктах области.