Хотел отметить юбилей отца и заняться собой: Друг скончавшегося в Твери Максима Сырникова рассказал о последних часах его жизни

Максим Сырников и Джон Уоррен. Съемки программы. 2016 год. Фото: Юлия КРУТОВА.

28 июля ему исполнился бы 61 год, но за несколько дней до дня рождения он скончался в Тверской областной больнице. Максим Сырников - бренд-повар с мировым именем, ведущий программы «Монастырская кухня» (12+) на федеральном телеканале, основатель фонда «Русская поварня», член Рабочей группы по популяризации русской кухни при Минпромторге РФ.

Таким его знают в России. Но жителям Тверской области известно об этом уникальном человеке гораздо больше. Во многом он прославил наш регион. Благодаря ему у нас появились невиданные доселе гастрономические фестивали, ставшие известными в стране. Он не просто разрабатывал гастрономические бренды, а засучив рукава и надев поварской колпак, сам колдовал у печи, вытаскивая из забвения забытые рецепты русской кухни. И первым из них стал селигерский рыбник. Рыбный пирог, который в детстве сам ел на берегах Селигера. Уроженец и житель Петербурга, Сырников признавался, что всегда ощущал родство с Тверской губернией, откуда были родом его предки.

Ему нравилось быть сельским жителем. Фото Игорь ГОРЕВ

«УМИРАЛ У МЕНЯ НА РУКАХ»

Трагедия случилась в одном из гипермаркетов Твери. О том, как это было, «КП»-Тверь» рассказал друг Сырникова из Осташкова Игорь Горев:

- Заехали перекусить в кафе в гипермаркете. Было 11 утра. Максим отлучился ненадолго и пропал. Я пошел искать, увидел, что ему уже плохо. Началось внутреннее кровотечение. Поразила реакция сотрудников гипермаркета: те, кто это увидел, даже не пытались помочь. Я держал Максима и кричал, чтобы вызвали скорую (сами люди почему-то не могли догадаться). Приехали две молоденькие девушки, которые вряд ли смогли бы что-то сделать на месте. Максима увезли в Тверскую областную больницу. Около 16 часов стало известно о его смерти.

Как сообщил Игорь Горев, Максим Сырников давно жаловался на здоровье, был частым гостем в клиниках, проходил обследования.

- Надо было основательно заниматься собой, но он был связан множеством обязательств по различным проектам: это должен доделать, то, се… Уж слишком был ответственным. Своей святой обязанностью считал организацию 90-летнего юбилея отца. Говорил: «Вот отметим юбилей - и займусь собой».

Но случилось так, что 90-летние родители пережили сына.

ПОМНИЛ БАБУШКИН ПИРОГ

Его предки по материнской линии были с Селигера. По отцовской - купцы из Твери. Некоторые представители купеческого рода накануне революции переехали в Петербург. Известным человеком стал прадед - инженер и писатель Николай Гарин-Михайловский. Его имя известно в российской истории.

На берегу Селигера в деревне Нескучное Осташковского района до сих пор сохранился родовой дом Сырниковых. Здесь еще ребенком Максим проводил каникулы. Он часто вспоминал бабушкины пироги с рыбой, вкус которых потом пытался повторить в своих рецептах. А в семь лет, как он сам рассказывал, испек первые пряники.

Выпускник Ленинградского института культуры имени Крупской какое-то время работал поваром, даже открыл в Питере собственную пиццерию. Но на определенном этапе жизни развернулся в сторону русской народной кухни. И помогла в этом родина предков, где он смог реализовать многие свои идеи. В русской косоворотке, картузе и с купеческой бородкой колоритный Максим Сырников и сам походил на человека из прошлой жизни.

Селигерский рыбник - первое блюдо, которым он прославил Тверскую область. Идея проведения фестиваля с одноименным названием возникла у Сырникова более 10 лет назад и воплотилась в жизнь с помощью президента ассоциации туризма Ирины Шереметкер.

- Для меня самой было откровением, что селигерский рыбник - это не просто сухой пирог с рыбой, а нечто необычное, достойное называться брендом, - вспоминает Ирина Шереметкер.

«Селигерский рыбник» (6+) прошел более чем достойно и стал традиционным мероприятием событийного туризма. Потом пошло дальше: от рыбы Осташкова к «Вкусу Верхневолжья» (0+).

Максим Сырников и Ирина Шереметкер - организаторы первого "Селигерского рыбника". Фото: Юлия КРУТОВА

«МОНАСТЫРСКАЯ КУХНЯ» И 15 КНИГ

Русская кухня - тема безграничная. Ей и посвятил Сырников последние несколько лет жизни. Много путешествовал по российским регионам, изучал местные кулинарные традиции, историю создания блюд, технологию приготовления, искал в архивах и старинных книгах рецепты, общался с бабушками, которые помнят старинные рецепты. Удалось реанимировать много забытого. Некоторые из них Сырников потом возрождал в ресторанах русской кухни Москвы и Петербурга. Объяснял свое увлечение просто: необходимо помнить о своих корнях, в том числе и гастрономических.

Программа «Монастырская кухня» (12+) на телеканале «Спас» добавила популярности и самому Сырникову и его идеям, которые начали поддерживать эксперты по гастрономии в российских регионах. У шеф-повара появились последователи и ученики, объединившиеся под эгидой фонда «Русская поварня». Кстати, несколько выпусков «Монастырской кухни» снято в Тверской области.

После себя Сырников оставил 15 кулинарных книг (среди них «Настоящая русская еда» (0+), «Готовим по-русски каждый день» (16+), «Настоящие русские праздники» (0+), «Путешествие русского повара» (16+) и другие), в которых не просто рецепты, но описана и история блюд, народные обычаи. Большой популярностью пользовались и его блоги в соцсетях.

Выросло что-то уникальное. Фото: Игорь ГОРЕВ

РЫБНИК С «ПОДУШКОЙ»

Однажды автору этих строк довелось стать зрителем на съемках известной гастропрограммы «Поедем, поедим!» (12+), автором которой был британский журналист, ведущий Джон Уоррен. Было это в 2016 году. Съемки проходили на одной из баз отдыха в маленьком деревянном домишке. Блюдом дня был селигерский пирог с красной рыбой.

Под камерами двое: Максим Сырников и Джон Уоррен. Участники гастрономического шоу познакомились всего лишь за пять минут до съемки, но, учитывая коммуникабельность и доброжелательность и того, и другого, все шло как по маслу. Обстановка кухни скромная. Но Сырникову для воплощения своих кулинарных изысков достаточно иметь лишь нож и духовку.

Наш шеф-повар очень свободно вел себя перед камерой и поразил всех не только ловкостью рук, но и обилием знаний, к пирогу с рыбой вовсе не относящихся. Много рассказывал о давно забытых русских традициях, рецептах, блюдах, характерных для разных регионов страны.

Максим Сырников и Джон Уоррен. Съемки программы. 2016 год. Фото: Юлия КРУТОВА

Но главное, в том выпуске Сырникову пришлось выдать главные секреты знаменитого пирога с селигерской рыбой. Секреты запомнились. Рецепт теста замысловат. В идеале оно должно быть из ржаной муки с добавлением закваски, настоянной на шишках хмеля и изюме. Туда же льняное масло, немного сливочного и сметаны. Из теста формируется большая «лодка», в которую должна уместиться большая рыбина. И вот второй секрет: на дно «лодки» надо положить большое количество порезанного зеленого лука. Он создает сочную «подушку» для начинки. Две части рыбы, отделенные от костей, укладываются в открытый пирог большими целиковыми пластами. 35 минут в духовке - и блюдо готово. Лук дает такую сочность и мягкость, что этот пирог нужно есть ложкой, отщипывая от «лодки» ржаные куски.

По нескольку ложек от большого пирога досталось всем немногочисленным зрителям. Рыбник от Сырникова оказался непревзойденным.

ЗАВЕЛ ПЧЕЛ, КУР, ПЕРЕПЕЛОВ

В последние годы большим проектом, только уже не гастрономическим, для шеф-повара стало строительство дома в родной деревне Нескучное.

Игорь Горев, который принимал в этом непосредственное участие, рассказал «КП»-Тверь», что стройка на данный момент даже не была завершена: достраивался рабочий кабинет Сырникова на втором этаже. Проект дома был рассчитан под съемки гастрономических программ, которые несколько раз уже проходили здесь даже в процессе активной стройки. Один из главных элементов кухни-студии - русская печь. По мнению шеф-повара, только она способна придать блюду тот неповторимый вкус, который в условиях цивилизации и технических новинок уже не дано узнать соотечественникам.

В этой усадьбе Сырников в основном проводил все время, работал. Завел пасеку, кур, перепелов. Съемки проходили здесь потому, что он не всегда мог позволить себе длительные выезды из-за плохого самочувствия.

- Хотя иногда не удерживался, срывался после звонка-приглашения на какой-нибудь интересный проект в дальние края, - говорит Игорь Горев. - Кстати, один из последних его проектов сейчас начали реализовывать в Торжке: кафе с русской кухней по рецептам Сырникова. А еще в последнее время он занимался разработкой ГОСТов для блюд русской кухни. Многое не успел сделать, но многое и успел. На похоронах Максима было очень много народу. В том числе эксперты. Они говорили о его неоценимом вкладе в возрождение русских традиций.

25 июля Максим Сырников был похоронен на Северном кладбище Петербурга.