Виталий Королев: Большое будущее малых городов и сел. Как Тверская область будет развивать муниципалитеты

Выезжая в округа, руководитель региона общается с жителями. Фото: ПТО.

Выступление Виталия Королева перед депутатами Законодательного собрания Тверской области, по сути, стало программным. Ведь в рамках отчета руководитель региона обозначил общее видение будущего Верхневолжья и представил стратегию его развития.

Ключевой акцент в речи Виталия Королева был сделан на поддержке муниципалитетов. Позицию он сформулировал предельно ясно: необходимо выровнять качество жизни населения, чтобы в регионе не осталось отстающих территорий.

Для достижения этой цели был предложен комплекс мер: экономическая, а именно привлечение крупного якорного инвестора для каждой территории, и управленческая нестандартная мера: закрепление за каждым муниципалитетом персонального куратора из состава областного правительства, а для некоторых районов - сразу двух ответственных лиц.

Виталий Королев. Фото: ПТО.

Уверенность в будущем

Слова, посвященные малым городам и селу, стали, пожалуй, самой эмоциональной частью доклада Виталия Королева.

«Верю в наших жителей - талантливых и сильных людей с волевым характером, - руководитель региона говорил о жителях территорий с большой теплотой. - Наша с вами задача - сделать так, чтобы они были востребованы и счастливы на своей малой родине. Потому что здесь будет все нужное для жизни. Красивые, ухоженные города и села. Рабочие места с достойным заработком. Современные медицина и образование. Перспективы для детей. Порядок. Одним словом, уверенность в будущем».

Заботиться о таких территориях не на словах, а на деле - основная мысль. И реализованным этот принцип может считаться только тогда, когда жители муниципалитетов будут получать никак не меньше внимания и благ, чем жители областной столицы и других больших городов.

Конкретные шаги

Одним из главных проявлений заботы о жителях муниципалитетов станет газификация. Виталий Королев анонсировал беспрецедентную программу с бюджетом 28,5 миллиарда рублей. В рамках проекта природный газ получат 15,5 тысячи домовладений в девяти округах области.

Для развития социальной инфраструктуры на селе запускается проект «Мой Дом культуры» по созданию новых точек притяжения. При этом глава региона подчеркнул: название инициативы является рабочим. Если жителям вместо ДК нужнее кинотеатр или библиотека, власти профинансируют создание именно этих объектов.

Реализация социальных проектов будет опираться на поддержку ведущих агропромышленных предприятий - регион фактически возвращается к практикам социального шефства. Однако стратегическая задача еще шире: привлечь в каждый муниципалитет крупного инвестора. Такой бизнес должен не только создавать рабочие места и пополнять налоговую базу, но и брать на себя часть социальной нагрузки.

Отметим здесь, что первые результаты этой стратегии уже продемонстрированы на минувшем Петербургском экономическом форуме. Большинство договоренностей, заключенных там Виталием Королевым, направлены на развитие территорий и привлечение инвесторов в муниципалитеты: Калязинский, Ржевский, Кимрский и другие округа региона.

«Речь о надежном, уверенном стандарте сельской жизни. Нашим людям должно быть доступно надежное транспортное сообщение. Обязан работать по расписанию фельдшерско-акушерский пункт. В приоритете - опережающая газификация. В центре современного села должна быть точка притяжения: центр культуры и досуга, детская площадка, спортивный городок», - подытожил руководитель региона.

В Рамешках. Посещение школы. Фото: ПТО.

Переход к системности

Для каждого малого города Тверской области будут разработаны индивидуальные мастер-планы, которые послужат дорожными картами развития. Эти документы определят сценарии будущего территорий на основе глубокого анализа: власти оценят, какому направлению эффективнее отдать приоритет в конкретном муниципалитете, например туризму, промышленности или сельскому хозяйству. Исходя из этого будет выстроена индивидуальная стратегия.

Первый такой документ уже создан для Старицы. Виталий Королев высоко оценил его потенциал: «Если все будет реализовано так, как задумано, мы получим через несколько лет модельный малый исторический город: невероятно красивый, ухоженный, с перспективами для живущих в нем людей».

Кроме того, глава региона предложил принципиально новый подход к благоустройству малых городов. Запускается программа «Мой двор». В отличие от своих предшественниц, она перестанет быть лоскутной и станет системной. Жители смогут заранее заглянуть в план работ и четко увидеть, когда именно и в каком объеме пройдут ремонты.

Перезагрузка транспорта и здравоохранения

Приоритетами для малых территорий Верхневолжья остаются бесперебойная работа транспорта и качественное здравоохранение. По решению Виталия Королева обе сферы начали проходить масштабную перезагрузку.

В сфере медицины изменения уже стартовали. В этом году на селе установят 63 новых ФАПа и врачебные амбулатории. В муниципалитеты уже приезжают «Поезда здоровья» с узкими специалистами. В таком выездном медпункте жители могут сдать анализы, сделать кардиограмму, флюорографию, маммографию, пройти УЗИ-диагностику.

К обновлению подключился фонд «Евразия» под руководством депутата Госдумы Алены Аршиновой: в ближайшее время 42 новых автомобиля скорой помощи отправятся работать в тверскую глубинку.

В транспортной отрасли также сформулированы четкие задачи: активный набор водителей, поэтапная замена подвижного состава, запуск новых маршрутов и особое внимание к развитию междугороднего сообщения.

В муниципалитеты уже приезжают «Поезда здоровья». Фото: ПТО.

Под личную ответственность

Чтобы намеченные планы развития городов и сел не остались исключительно на бумаге, Виталий Королев принял жесткое управленческое решение. За каждым округом будет закреплен персональный куратор из состава областного правительства. Сложные и отдаленные территории получат усиленную поддержку: за их развитие будут отвечать сразу два куратора из разных отраслей.

Система контроля также выстроена предельно строго: раз в квартал глава региона будет лично требовать от ответственных отчета о проделанной работе. Логика проста: когда человек несет личную ответственность, он будет вынужден самостоятельно находить решение сложных проблем.

Виталий Королев напомнил недавний наказ Президента РФ Владимира Путина чиновникам: покидать свои кабинеты и идти к людям.

«Нужно выходить и работать», - повторил эту мысль руководитель региона в своем выступлении.