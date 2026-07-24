Загорелось здание логистического центра: Что известно об атаке БПЛА на Тверь 24 июля 2026

Атака БПЛА на Тверь произошла 24 июля 2026 года. Фото: Павел МАКАРОВ.

В ночь на пятницу 24 июля 2026 года ВСУ предприняли очередную попытку атаки на Тверь с помощью БПЛА. В результате отражения атаки загорелось административное здание логистического центра в посёлке Элеватор, который входит в черту Твери. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев. Рассказываем, что известно на данный момент про атаку БПЛА на Тверь 24 июля 2026 года.

Атака БПЛА на Тверь 24 июля 2026 года: что произошло

Об атаке украинских БПЛА на Тверь 9 июля 2026 года и ЧП, произошедшем на территории логистического центра в Элеваторе Виталий Королев сообщил в своём канале в мессенджере "Макс" в 8:51.

Атака произошла ночью. В результате её отражения загорелось административное здание. Огонь был полностью ликвидирован силами МЧС. Сейчас на месте работают оперативные службы. Пострадавших среди людей, к счастью, нет.

Последствия атаки БПЛА на Тверь 24 июля 2026 года

Пожар в административном здании на территории логистического центра в Элеваторе был ликвидирован к моменту, когда Виталий Королев сообщил об атаке. В настоящий момент специалисты оперативных служб проводят на территории мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности.