Вечные окурки, пыль, юмор и весь день свободен: Вышла в свет книга «Записки тверского дворника»

Сергей Олешко написал книгу. Фото: из личного архива Сергея Олешко

Мировая литература знает немало примеров всяких «записок» (как художественных, так и документальных) людей разного рода занятий. Как не вспомнить тут «Записки у изголовья» (16+) японской придворной дамы Сэй Сёнагон рубежа X-XI веков, «Записки юного врача» (18+) Булгакова или (уже без «юного») «Записки врача» (18+) Вересаева. Да даже, уж извините, «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» (18+) Томаса Де Квинси о том, как наркотик негативно влияет на личность… И вот в Твери, городе, прямо скажем, не обильном на всякие оригинальные литературные проявления, родилась книга «Записки тверского дворника» (18+). Само название уже интригует…

Написал ее Сергей Олешко. Он еще молод, ему нет сорока. Выглядит колоритно, особенно для дворника: ирокез, тоннели с серьгами в ушах, пирсинг… Тем не менее Сергей действительно работает дворником, при этом имеет высшее гуманитарное образование и ведет блог с идентичным книге названием.

Отвлекся на снимок. Ну хоть на обожку панк-альбома ставь... Фото: из личного архива Сергея Олешко

Недавно Сергей провел в областной столице вторую презентацию своего произведения. «Записки» выпущены небольшим тиражом, но их можно найти, например, в библиотеке имени Горького и в букинистическом магазине. А несколько экземпляров забрали крупные библиотеки страны.

Оставить без внимания такие события мы не могли, и «КП»-Тверь» взяла у Сергея Олешко интервью.

- Сергей, расскажите немного о себе. Откуда вы, что заканчивали, как пришли в блогерство и литературу?

- Живу в Твери почти 30 лет - можно сказать, местный. Одиннадцать лет проучился на филфаке по разным специальностям, но по факту получил образование журналиста. К блогерству пришел через копирайтинг: много лет зарабатывал тем, что писал тексты на заказ - биографии, статьи для сайтов, анкеты для приложений знакомств, вранье (ну рекламу то есть). Про литераторство пока говорить неловко: сам себя писателем не считаю. Тут, наверное, со стороны виднее - пришёл я к писательству или нет.

- Вы же реально дворником работаете, да? Это что - эксперимент, проверка себя, некая форма эскапизма, просто работа?

- Дворником работаю по-настоящему, и забавно, что люди до сих пор в этом сомневаются. Поначалу многие принимали это за эксперимент, этакий маркетинговый ход. Проверкой я это никогда не считал. А вот эскапизмом это могло бы стать, если бы я не вел блог, ведь блог не дает мне сбежать, а заставляет открыто рассказывать про трудовые будни. Хотя в каком-то смысле в этом можно увидеть побег от маркетинга и PR, которыми я раньше активно занимался. А вообще работа дворником дает возможность заниматься своими проектами: утром поработал - и весь день свободен.

- Как и когда родился замысел книги? Кто-то из известных писателей, может быть, вдохновил на это?

- Про книгу меня спрашивали уже на второй месяц ведения блога, но сам я к этому серьезно не относился. Мне казалось, я просто выписываю то, что происходит у меня на душе в связи с работой, и этого достаточно. Зачем что-то еще? Но за последние годы я много читал про людей, занятых неблагодарным низкооплачиваемым трудом, и меня вдохновляло, что они решились описать этот опыт. Такое чтение вдохновляет и утешает: получается, даже если ты живешь не героическую, полную приключений жизнь, а выполняешь что-то грязное, рутинное или бессмысленное - в этом всё равно можно найти благородство. Нас в жизни окружают результаты труда обычных работяг, о которых мы редко задумываемся. И меня это волнует почти каждый день: захожу в супермаркет - вижу аккуратно расставленные витрины; иду по улице - иду по асфальту, который кто-то когда-то укладывал; захожу в помещение - а там кто-то до этого убрал и помыл полы. Я не знаю этих людей, но мысли о том, какой жизнью они живут, что думают, что чувствуют на работе, подтолкнули меня описать труд дворника.

- Как бы вы обозначили жанр книги? Там есть доля художественного вымысла или всё - исключительно жизненные наблюдения?

- Сам бы я жанр никак не назвал, но один из подписчиков удачно его определил: рабочие очерки. Они составляют основу книги, но там есть и выдумка - она довольно легко узнается.

- Находит ли в вашей книге отражение поднятая еще русской классикой XIX века тема маленького человека? Или, может быть, лишнего человека?

- Вопрос про маленького человека очень интересный, потому что об этом не задумывался ни я, ни подписчики. У нас была встреча с первыми читателями, мы обсуждали «Записки», но тему маленького человека тоже никто не поднял. Хотя в некоторых заметках эта «маленькость» точно есть. Тут, конечно, нужен филолог, который разбирается в теме и может указать на сходства или различия - чтобы быть хоть немного научно точным. Я всё-таки не филолог, я журналист: до филолога не доучился, отчислился.

- А юмор есть в вашей книги, без него ведь сложно?

- Юмора в книге оказалось много, это меня даже удивило. Сам я книгу не перечитывал, после того как сдал в печать, и уже забыл, что там внутри. Одной из первых читательниц была моя мама, и ее реакция звучала так: страшно читать, всё слишком депрессивно. Потом она добавила, что тематика вроде выровнялась, а местами даже рассмешила. А когда мы встретились с читателями и не просто обсудили книгу, а кое-что прочли вслух - смеялись почти до слез: настолько потешные заметки нам попались.

- Работа дворником в Твери: можете назвать несколько ассоциаций - что это?

- Работа дворником в Твери - это вечные окурки, пылища, птицы, разбрасывающие мусор, и несколько часов унижений как плата за свободный день.

- А как на вас за работой люди реагируют? Мягко сказать, вы выглядите не как типичный дворник...

- Когда я убираюсь, люди почти никак не реагируют - я выхожу на уборку в 4 утра и почти ни с кем не пересекаюсь. Давным-давно один мужчина спросил меня про ирокез - без наезда, но с неуважением. Я сослался на анархистов, и он пожелал мне удачи. Потом настала тишь да гладь, но всё изменилось буквально пару месяцев назад, когда один за другим за две недели мной заинтересовались четверо разных людей, трое нетрезвых. Всех интересовал мой пирсинг, и в их интересе чувствовалась враждебность. С тех пор убираюсь в капюшоне.

- Планы продолжить литературное творчество, еще книги написать есть?

- Перед выходом книги, буквально за несколько дней до презентации, меня переполняло желание взяться за что-то новое. У меня есть идеи еще для четырех книг, не связанных с работой дворника. Но после презентации это желание поугасло, и вместо уверенности пришла смесь сомнения, стыда и неловкости за то, что я сделал. Если это состояние во мне укрепится, я больше никогда не захочу ничего писать. Если это просто мимолетная эмоция, которая выветрится, точно напишу что-нибудь еще.

Рабочий фрагмент. Фото: из личного архива Сергея Олешко

ЛЫКО В СТРОКУ

В соцсети есть отзывы на книгу Сергея, он сам в своем блоге в ВК их приводит. Вот пара выдержек.

«Записки тверского дворника» - производственные очерки и живое пространство одновременно. Качели из абсурда и красоты, гнева и прощения, одиночества и абсолютного единения».

«Книга Сергея - это шкатулка, полная житейских и философских историй, самоиронии и постиронии, юмора и грусти, любви, психологии и, конечно, доброты, нежности и прощения ко всем нам, обычным людям, которые мусорят, ошибаются, злятся, ругаются, хотят как лучше и получают как всегда».